Волонтеры подарили 10 красочных картин, нарисованных своими руками, отделению химиотерапии Республиканского онкоцентра. По их мнению, искусство поможет больным справиться со своим недугом.

Сегодня инициативная группа молодых ребят - волонтеров пришли в онкоцентр и установила свои картины в отделении химиотерапии, где получают лечение больные.

"Идея нарисовать картины появилась после разговора с родным мне человеком, который лежал в этом отделении. Получать «химию» сюда приезжают многие пациенты, мало того, что сам человек чувствует себя после получения большой дозы препаратов очень плохо, так и пустое окружение и голые стены навевает на грустные и безутешные мысли", - рассказал автор идеи, магистрант отделения дизайна архитектуры Таджикского технического университета Мухаммадрамзи Халили.

По его словам, вместе с друзьями, выпускниками студии изобразительного искусства Детско-юношеского центра г. Душанбе, под руководством своей наставницы, члена правления Союза художников Таджикистана Аиды Газарян, они решили нарисовать картины и украсить стены онкоцентра.

"С помощью колортерапии или так называемой цветотерапии, науки, которая использует различные цвета для лечения организма, мы постарались посредством своих картин поддержать пациентов онкоцентра", - добавляет Мухаммадрамзи.

Недавнее исследование американских ученых выявило, что интерактивные художественные работы в стиле виртуальной реальности, способны помочь отвлечь больных раком в Нью-Йорке. Они считают, что с появлением новых технологий и влияния на подрастающее поколение им необходимо объединить искусство и технологии в надежде усилить процесс выздоровления. Они считают, что сила этой технологии больше, чем они ожидали, так как она направлена на уменьшение беспокойства, боли и опиоидной зависимости через насыщенную стимулами художественную среду.

В этих целях, Мухаммадрамзи со своими однокашниками по изостудии – Шахзодом Шоевым, Азизой Аминджоновой, Мунирой Салиховой, Кариной Олейниковой, Анастасией Канбиной, а также самой Аидой Газарян в течение нескольких недель после занятий и работы собирались в студии и рисовали картины.

В итоге выбрали 10 работ, насыщенных смыслом и красками. Ребята назвали свой проект «Бояд зист, шуморо дуст медоранд» (Надо жить, вас любят), который дает надежду пациентам бороться с коварным раком и не терять надежды на исцеление.

Ребята рассказали о своей идее директору Республиканского онкологического научного центра Зафару Хусейнзода, который поддержал их начинание.

"Работы молодых художников полны добра, мира и любви, ведь именно этого так не хватает людям, оказавшимся в сложной жизненной ситуации и вынужденным проводить время в больничных палатах. Думаю, такая благотворительная акция достойна поддержки и подражания", - отметил он.

Пока ребята устанавливали картины в химиотерапевтическом отделении, их работы успели посмотреть и поделиться своими впечатлениями некоторые из пациентов.

"Такие красочные картины дают надежду на исцеление, вдохновляют, - говорит одна из пациенток, - Например, я решила, во что бы то ни стало, поправиться. Меня ждет впереди большое дело – женить сына и привести домой невестку…".

Другой пациент, при виде картины с домиком, не удержав своих слез, мечтательно произносит: «Я бы очень хотел жить в таком домике…».

Волонтеры не намерены останавливаться на достигнутом, и планируют в будущем украсить своими работами и другие отделения Центра.

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