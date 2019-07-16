В культурно-развлекательном комплексе «Кохи Навруз» состоялся шестой семинар о новых возможностях и технологиях «Интеллектуальные системы безопасности Dahua» , который организует компания «Синон». Они же – единственный официальный представитель ведущего производителя и разработчика решений в области видеонаблюдения в мире Dahua Technology.

Получить новые актуальные знания в сфере охранного видеонаблюдения и интеллектуальных систем безопасности, провести личную беседу с техниками и сотрудниками Dahua Technology, которые приехали из головного офиса в Китае и регионального представительства компании в Казахстане, собрались представители госструктур, посольств и диппредставительств, находящихся в Душанбе, крупного, среднего и мелкого бизнеса.

По словам начальника отдела продаж системы безопасности «Синон» Мурода Саидова, несмотря на то, что уже традиционные семинары «Синон» проходят в будний день, на них всегда находят время и приходят. Скорее всего, потому, что новейшие технологии в сфере видеонаблюдения и безопасности касаются всех и каждого – государство, бизнес и каждую отдельную семью.

Перед началом семинара нам удалось побеседовать с участниками мероприятия, многие из которых, кстати, приходят на семинар из года в год.

- Мы сотрудничаем с «Синон» по продукции Dahua много лет, и каждое наше приобретение было выгодным. А на семинар приходим, чтобы быть в курсе последних событий, - говорит представитель компании «Системавтоматика».

Все верно: предупрежден, значит вооружен. Маркетолог компании Цин Ченсинь рассказала об эволюции компании Dahua Technology, о надежности ее продукции и о том, почему стоит ее приобретать:

- С «Синон» мы сотрудничаем уже седьмой год, так что в какой-то степени они свидетельствует о постоянном развитии нашей компании. Также при содействии «Синон» у вас есть возможность ознакомиться с нашей продукцией и обеспечить себя и свою красивую страну новейшими технологиями безопасности на базе искусственного интеллекта, - отметила сотрудник головного офиса Dahua Technology.

Также она рассказала о стратегии развития смарт-сити Dahua под названием «Сердце города» (Heart of City (HOC). Она основана на эффективном использовании новых городских ресурсов, как искусственный интеллект, большие данные, облачные вычисления, IoT и 5G, которые обеспечат эволюцию умных городов и внесут большие изменения в нашу жизнь.

Сотрудник регионального представительства Dahua в Казахстане Мэлс Бегенов детально рассказал о технических характеристиках и инновационных решениях Dahua, которых удалось добиться разработчикам за минувший год. Он рассказал о самых актуальных новинках: IP-видеонаблюдения, решениях ePoE, HDCVI-оборудовании, и, конечно, комплексных решениях по жилому комплексу, офисным зданиям, паркингу на базе алгоритма искусственного интеллекта. Тут же в зале стоял брендированный стенд, который демонстрировал гостям семинара возможности оборудования Dahua.

В частности, Мэлс Бегенов отметил такие усовершенствованные функции аппаратуры Dahua, как распознавание лиц, вычислительные системы по подсчету людей, точечная обработка данных по защите периметра, обновление алгоритма по фильтрации ложных срабатываний, которые минимизируют риск погрешности до 98%. Интересной показалась новая функция камер Dahua по активному сдерживанию, которая позволяет предотвратить нарушение порядка на охраняемой территории. Разработчики бренда создали концепцию камеры со встроенным прожектором и сереной, которые включаются автоматически при обнаружении нежелательных объектов на территории, а информация о происходящем сразу же отправляется на мобильное приложение клиента.

Из других новинок увеличение угла обзора и возможностей по разрешению у камер промышленного производства, что позволяет экономить до 30% бюджета благодаря широкой панораме камер Dahua по сравнению с другими аналогами.

В, частности, в камерах пинхол повысилось качество картины до 4 мегапикселей, что в два раза больше в сравнении с HDTV 1080P, а значит, клиент получает превосходную четкость изображения с богатой детализацией и высокой производительностью. Также они имеют уникальный протокол Dahua по кодексу сжатия H.265+, что экономит до 90% пропускной способности и хранилища в сравнении со стандартным H.265.

В более бюджетной серии видеокамер Dahua серии Lite появились 4К технологии, а также технология Full Color, которая в темное время суток показывает изображение в четыре раза ярче обычной камеры.

Одним словом, компания Dahua постоянно работает над тем, чтобы предлагать своим партнерам и клиентам инновационное оборудование, включая решения в области искусственного интеллекта. Вместе со своим партером в Таджикистане компанией «Синон» они хотят воплотить в жизнь миссию компании: создавать безопасное общество для качественной жизни.

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