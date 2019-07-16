Таджикские спортсмены завоевали 11 медалей на XXII международном лицензионном турнире по легкой атлетике на призы чемпионки Олимпийских Игр Татьяны Колпаковой в Кыргызстане. Соревнования прошли на главной спортивной арене Бишкека имени Долона Омурзакова.
Таджикские спортсмены завоевали 5 золотых, 2 серебряные и 4 бронзовые медали. У мужчин отличились Ильдар Ахмадиев, Алишер Пулатов, у женщин Гулсумби Шарифова и Кристина Пронженко.
Татьяна Колпакова отметила, что соревнования проводятся в этом году 22 раз, и за это время для многих спортсменов эти соревнования были счастливыми, они выполняли нормативы, показывали личный результат.
Она пожелала участникам высоких спортивных достижений, в частности завоевать лицензию на Олимпийские игры.
В турнире приняли участие около 200 спортсменов из Узбекистана, Таджикистана, Казахстана, Индии и Кыргызстана. Победители и призеры были награждены дипломами, медалями и ценными призами.
Результаты соревнований:
Бег на 100 м, мужчины:
1 место – Ильдар Ахмадиев, результат – 10.98;
Бег на 400 м с/б, мужчины:
1 место – Алишер Пулатов, результат – 52.93;
2 место – Азиз Абдуллоев , результат – 54.21;
Бег на 200 м, женщины:
1 место –Гулсумби Шарифова, результат – 23.39;
Бег на 400 м, женщины:
1 место – Гулсумби Шарифова, результат – 52.72;
Бег на 400 м c/б, женщины:
1 место – Кристина Пронженко, результат – 59.21;
3 место – Нодира Мирзоева, результат – 1:15.12.
Эстафета 4 х 400 м, мужчины:
3 место – сборная команда Таджикистана, результат – 3:19.90.
Алишер Пулатов, Леонид Пронженко, Исломджон Холиков,
Азиз Абдуллоев.
Эстафета 4 х100 м, мужчины:
2 место – сборная команда Таджикистана, результат – 41.48.
Алишер Пулатов , Григорий Дерепаскин, Азиз Абдуллоев, Ильдар Ахмадиев.
Бег на 400 м, мужчины:
3 место –Григорий Дерепаскин, результат – 47.48.
Прыжок в длину, мужчины:
3 место – Ильдар Ахмадиев , результат – 7.08 м.
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