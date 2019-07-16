В Таджикистане завершается строительство первого тоннеля в рамках проекта новой линии газопровода «Центральная Азия - Китай» (нитка D).

Строительство таджикского участка этого газопровода будет проводиться в три этапа, сообщил «АП» первый заместитель главы ОАО «Таджиктрансгаз» Шавкат Шоимзода.

По его словам, в настоящее время реализуется первый этап проекта, в рамках которого предполагается возведение нескольких тоннелей.

«Завершается прокладка первого тоннеля, протяженностью 1560 метров. До настоящего момента строителями пройдено 1450 метров», - сказал Шоимзода.

Он отметил, что в течение второго полугодия этого года планируется начать строительство еще четырех тоннелей.

Строительство таджикского участка газопровода «Центральная Азия-Китай» будет завершено через пять лет, в 2024 году.

Новая линия газопровода «Центральная Азия-Китай» (нитка D) имеет общую протяженность 966 километров и пройдет по территории пяти стран: Туркменистана, Узбекистана, Таджикистана, Кыргызстана и Китая. Она является составной частью газопровода «Центральная Азия-Китай», позволит увеличить его общие мощности до 85 миллиардов кубометров. Строительство первой очереди этого газопровода была сдана в эксплуатацию в декабре 2009 года.

Межправительственное соглашение о строительстве новой линии газопровода на территории Таджикистана было подписано в сентябре 2013 года.

В марте 2014 года было подписано соглашение между CNPC и ОАО «Таджиктрансгаз», на основе которого создано совместное предприятие по строительству и эксплуатации газопровода Trans-Tajik Gas Pipeline Company Ltd с долевым участием сторон по $300 млн.

В рамках проекта на территории Таджикистана предусмотрено строительство 42 горных тоннелей общей протяженностью 63,3 км и другой инфраструктуры.

В пределах Таджикистана трасса будет проходить по территории городов Турсунзаде и Гиссар и районов Шахринав, Рудаки, Вахдат, Файзабад, Нурабад, Рашт, Таджикабад и Ляхш до границы Кыргызстана. Общая протяженность данного газопровода по территории Таджикистана составит 391 км.

Ожидается, что по данному газопроводу ежегодно из Туркменистана в Китай будет поставляться 25-30 млрд. куб. метров природного газа.

Ожидается, что реализация этого проекта позволит привлечь более $3 млрд. прямых инвестиций Китая в экономику Таджикистана.

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