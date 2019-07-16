Таджикистан не может освободить бизнесмена Зайда Саидова, адвоката Бузургмехра Ёрова и члена политсовета запрещенной в республике Партии исламского возрождения Махмадали Хайита от отбывания наказания, так как судом доказаны, что они совершили тяжкие и особо тяжкие преступления, заявил сегодня журналистам Генпрокурор республики Юсуф Рахмон.

«Я как глава делегации страны в Комитете ООН по правам человека (КПЧ) на сессии в Женеве 3 июля настаивал, что в их делах вообще нет политики», - отметил он.

Далее он заявил, что на сессии КПЧ ООН он ответил на более 100 вопросов и заявил, что совершившие преступления на территории Таджикистана граждане будут осуждены по законом Таджикистана, а не по рекомендациям извне.

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