Таджикские спортсмены выиграли 7 медалей, в том числе 4 золотых, на международном турнире кикбоксинга по версии К-1, который состоялся в городе Узген Ошской области Кыргыстана.
Как отметил главный тренер команды Хуршед Тимури, в турнире приняли участие сильнейшие спортсмены Центральной Азии.
Первые места заняли Иброхими Саидмумин (в весовой категории до 42 кг), Шахриёр Джобиров (до 36 кг), Абубакр Каримов (до 33 кг), Амирхамза Рахмонов (до 22 кг).
Серебряным призером стал Сорбон Тошев (свыше 48 кг).
Бронзу выиграли Абдурахмон Ятимов (до 40 кг) и Фирдавс Дустов (51 кг).
По словам тренера Хуршеди Тимури, все эти юные атлеты занимаются в спортивном клубе «Аркони».
Осенью этого года команда выступит в очередном международном турнире по кикбоксингу в Ташкенте.
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