«Опубликованные в российских СМИ снимки задержания подозреваемых в убийстве российского спортсмена Сергея Чуева граждан Таджикистана с разорванными сзади брюками и спущенными трусами должны получить правовую оценку Генпрокуратуры России», - заявил сегодня на пресс-конференции Генпрокурор Таджикистана Юсуф Рахмон.
Он подчеркнул, что сразу после появления в СМИ этих снимков он направил официальный запрос в адрес Генпрокурора России Юрия Чайки.
«Мы просим российскую сторону дать правовую оценку действиям сотрудников правоохранительных органов, которые задерживали таджикских граждан, и привлечь к ответственности лиц, нарушивших их права», - отметил Рахмон.
Далее он подчеркнул, что любое преступление должно расследоваться в рамках действующего законодательства страны пребывания и международных нормативно-правовых актов в сфере защиты прав человека без ущемления общепринятых прав и оскорбления человека.
Напомним, 8 граждан Таджикистана – уроженцев Матчинского района Согдийской области арестованы до 8 августа по подозрению в убийстве российского спортсмена, мастера спорта по греко-римской борьбе Сергея Чуева.
По данным следствия, Чуев был убит в ночь на 8 июня. Спортсмен шел с девушкой по парку на Южнобутовской улице, когда к нему обратились двое подростков с жалобой на нескольких человек, мешающих им пройти. Чуев вступился за подростков. Началась драка, спортсмен упал с моста в пруд вместе с одним из нападавших, который продолжал бить спортсмена в воде. Мастер спорта утонул.
По подозрению в убийстве были арестованы 8 граждан Таджикистана. А в российских СМИ появилось фото их ареста, где все задержанные стояли со спущенными штанами.
Оставайтесь с нами в Telegram, Facebook, Instagram, Viber, Яндекс.Дзен, OK и Google Новостях.
Комитет местного развития РТ: «Нужно вдохновить народ и тогда он за свой счет возродит сельскую местность»
Минсельхоз РТ: «Цены растут, потому что это закон рыночной экономики»
Где можно отдохнуть дешевле, чем в Таджикистане?
Tcell выступил инновационным партнером таджикско-корейского Иннотех Инвест Форума
Турко Дикаева похоронили на новом кладбище в Кулябе
«Я бы хотел жить в этом домике…» Волонтеры подарили картины больным онкологией
В Душанбе отметили достижения программ по борьбе с туберкулезом
Искусственный интеллект и новейшие разработки Dahua на страже таджикского правопорядка
В Душанбе прошел форум деловых кругов Таджикистана и Южной Кореи
Минюст Таджикистана: Мы не нарушали нормы при этапировании заключённых
Все новости
Авторизуйтесь, пожалуйста