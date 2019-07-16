После реконструкции парка культуры и отдыха им. Фирдавси с сентября прошлого года вход в него, согласно решению мэра Душанбе, стал платным.

Для входа в парк граждане Таджикистана и иностранные гости в возрасте от 14 до 70 лет платят по два сомони.

Вход для детей до 7 лет и лицам старше 70 лет является бесплатным, сообщили «АП» в администрации парка им. Фирдавси.

По его словам, вход в парк для сирот, инвалидов, солдат Вооруженных сил страны также является бесплатным.

«Аттракционы же парка сданы в аренду и арендаторы по согласованию с администрацией парка устанавливают свои цены, которые часто меняются в сторону повышения или снижения исходя от спроса», - заверил источник.

Он также отметил, что на сегодняшний день в среднем парк посещают 2,5 тыс. горожан и гостей столицы, а в выходные эта цифра удваивается.

Точно такие же правила установлены с ноября 2017 года для входа в реконструированный парк им С. Айни.

Напомним, с момента сдачи в эксплуатацию в сентябре 2011 года, вход в парк культуры и отдыха им. Хайяма (ранее Боги Пойтахт) тоже стал платным. Там посетители также за вход платят по 2 сомони, а каждый аттракцион имеет свою цену.

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