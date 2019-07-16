С начала этого года таджикские потребители получили природный газ из Узбекистана в объеме около 70 млн кубометров на сумму более $8,7 млн, сообщил первый заместитель главы ОАО «Таджиктрансгаз» Шавкат Шоимзода 15 июля на пресс-конференции в Душанбе.

Он отметил, что в течение прошлого года, когда в апреле были возобновлены поставки «голубого топлива» из Узбекистана, было импортировано 54 млн кубометров.

По словам Шоимзода, в настоящее время потребителями узбекского газа в Таджикистане, в основном, являются промышленные предприятия.

«Так как в течение более шести лет поставки газа были приостановлены, нам предстоит провести большой объем работы по восстановлению инфраструктуры внутри страны, и увеличить поэтапно поставки», - добавил он.

Узбекский природный газ начал поступать в Таджикистан после шестилетнего перерыва в начале апреля прошлого года.

Главным потребителем узбекского «голубого топлива» является Таджикская алюминиевая компания, на долю которой приходится около 80% от общего объема поставок.

Также, кроме столичных потребителей, узбекский газ получают некоторые небольшие предприятия, расположенные недалеко от центральной магистрали к западу от Душанбе – в Гиссаре и Турсунзаде.

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