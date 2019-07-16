Процесс разделения «Барки точик» на три самостоятельные компании в рамках индивидуального плана реструктуризации энергохолдинга продолжается.

«Реструктуризация «Барки точик» пока полностью не завершена», - сообщил замминистра энергетики и водных ресурсов страны Джамшед Шоимзода 15 июля на пресс-конференции в Душанбе.

Замминистра отметил, что в настоящее время идет третий, заключительный этап реструктуризации энергохолдинга. По его словам, одним из основных направлений работы на этом этапе является налаживание исправной деятельности созданных на базе «Барки точик» двух новых предприятий.

«В настоящее время пока они являются подконтрольными «Барки точик» предприятиями», - сказал Шоимзода.

Главной целью реструктуризации «Барки точик» он назвал «налаживание прозрачности в системе».

«То есть, границы определены и с налаживанием прозрачности работа системы должна улучшиться», - отметил замминистра.

Он добавил, что относительно возможной приватизации созданных предприятий пока никакие решения не приняты.

Процесс реструктуризации «Барки точик» в рамках реформирования энергетической отрасли начался еще в 2012 году. Предполагалось, что этот процесс будет полностью завершен к концу 2018 года. Реструктуризация предполагает разделение энергохолдинга на три самостоятельные компании – генерирующую, передающую и распределяющую.

В конце июня этого года постановлением правительства были утверждены создаваемые на базе «Барки точик» два новых акционерных общества - «Передающие электрические сети» и «Распределительные электрические сети».

Минэнерго, Госкомимуществу, «Барки точик» принятым документом поручено принять необходимые меры по решению организационно-правовых вопросов этих двух новых компаний.

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