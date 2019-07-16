В Душанбе 15 июля состоялась очередная сессия Маджлиса народных депутатов столицы, на котором был заслушан отчет вице-мэра города о развитии сферы промышленности.

В частности, речь шла о создании новых производственных предприятий и цехов.

Мэр Душанбе Рустам Эмомали обратил внимание ответственных лиц и структур на вопрос ввода в действие приватизированных и приостановленных предприятий, сообщает пресс-служба администрации мэра.

«Рустам Эмомали говорил о предотвращении случаев ликвидации производственных предприятий, увеличении наименования и объема производства качественной и конкурентоспособной продукции путем создания новых производственных линий. Он подчеркнул, что ответственные лица должны принять необходимые меры для стимулирования производителей отечественной продукции, разработки и реализации инвестиционных проектов и как можно скорее начать строительные работы запланированных производственных предприятий», - передает пресс-служба.

Мэр подчеркнул, что необходимо принять безотлагательные меры для строительства новых промышленных предприятий, подключения зданий и сооружений к отопительным линиям, улучшения качества обслуживания многоэтажных зданий.

Рустам Эмомали также выразил озабоченность в связи с растущими случаями правонарушений среди несовершеннолетних и молодежи, распада молодых семей, и поручил ответственным лицам изучить данные вопросы и принять необходимые меры для устранения указанных недостатков.

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