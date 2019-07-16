В центре города Худжанд 15 июля примерно в 17 часов начался пожар в 58-метровой стеле, возведенной в 2016 году в честь 25-летия независимости Таджикистана.

«Очаг пожара был ближе к смотровой площадке, в кафетерии. Огнем уничтожены несколько кондиционеров, имущество кафетерия, холодильники», сообщили «АП» в администрации главы Согдийской области.

Он также отметил, что при пожаре люди не пострадали, музею 25-летия независимости Таджикистана, который размещен в нижней части сооружения, огонь не нанес урона.

По предварительным данным противопожарной службы Худжанда, причиной пожара могло стать короткое замыкание в электросетях комплекса.

Напомним, Эмомали Рахмон в сентябре 2016 года в Худжанде открыл Историко-культурный комплекс «Истиклол». Уникальный и крупный объект стал излюбленным местом отдыха и прогулок жителей и гостей города Худжанда.

Проект комплекса «Истиклол» разработан специалистами ООО «Сугд Гиитиз», его проектная стоимость составила 37 млн. сомони. Высота комплекса составляет 58 м, в нем крутятся корона и семь звезд. На высоте 21 метра в комплексе созданы смотровые площадки, имеющие специальные лифты.

Общая площадь комплекса составляет 1127 м2, в подвальном помещении комплекса располагаются выставочные и историко-культурные залы. Подземные переходы комплекса предназначены для выхода посетителей к выставочному залу.

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