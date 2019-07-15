В столице прошел Первый национальный форум «Пешсаф» (UPSHIFT), собравший авангардных и находчивых молодых новаторов с разных уголков страны, которые представили 20 проектов с инновационными решениями социально-бытовых проблем.

15 июля - Всемирный день навыков молодежи, провозглашенный ООН в 2015 году. Молодёжи найти работу трудно. Еще сложнее, когда у вас нет возможности проходить обучение или когда необходимые навыки постоянно меняются. К сожалению, для миллионов молодых людей это реальность - 85% рабочих мест, которые будут существовать в 2030 году, еще не изобретены, а у молодежи нет возможности приобрести те навыки, которые помогут им процветать в меняющемся мире.

Однако, похоже что у молодёжи в Таджикистане надежда все же есть. С 2017 года, ЮНИСЕФ совместно с государственными партнерами и гражданским обществом реализует программу ПЕШСАФ. ПЕШСАФ вносит вклад в глобальное партнерство по расширению прав и возможностей молодежи «Поколение без границ», развивая навыки и навыки 21-го века для трудоустройства среди молодежи в Таджикистане. Это в равной степени помогает подросткам и молодежи осознать важность мягких навыков для 21-го века. Правительство Таджикистана признало программу ПЕШСАФ одной из успешных программ развития навыков и инноваций и запросило дальнейшую поддержку в расширении охвата подростков и молодежи.

12 июля, в Душанбе состоялся первый Национальный форум ПЕШСАФ (UPSHIFT), на котором подростки и молодежь со всей страны собрались, чтобы отметить Всемирный день навыков и показать, как навыки и инновации имеют значение в 21-м веке и могут сделать молодых людей в Таджикистане агентами развитие. Участниками Форума были подростки и молодежь со всей страны, в том числе молодежь с ограниченными возможностями, представители правительства, партнеры по развитию и частный сектор.

Целью Форума было - продемонстрировать, что, хотя мир быстро меняется и рынки труда развиваются беспрецедентными темпами, мягкие навыки, известные как навыки 21-го века, наиболее необходимы для успеха молодых людей в жизни и на работе. Одним из сообщений, положивших начало Форуму, было то, что «хотя мы не знаем, какие профессии появятся в ближайшие 10–20 лет, мы знаем, какие навыки потребуются в будущем».

ЮНИСЕФ Участники презентуют свой проект открытого мобильного центра профориентации

ЮНИСЕФ Презентация пуфиков из переработанного пластика от команды из Душанбе

ЮНИСЕФ Ахмад (17 лет) , из района Рудаки, придумал свой фильтр очищения воды на основе гравия.

ЮНИСЕФ

ЮНИСЕФ

На форуме были представлены лучшие инновационные решения, разработанные подростками и молодежью посредством участия в программе социальных инноваций ПЕШСАФ. Программа ПЕШСАФ обучает навыкам и предоставляет возможности для социального инновационного предпринимательства маргинальной молодежи в инновационных лабораториях Центров дополнительного образования и молодежных центров в 8 городах районов Таджикистана. На выставке ПЕШСАФ было представлено 20 лучших инновационных решений молодежи.

В завершение форума молодежь представила 5 наиболее многообещающих решений проблем сообщества.

ЮНИСЕФ

Команда Доно представила приложение, которое было направлено на предоставление возможности онлайн-обучения для подростков и молодежи, в частности подростков с ограниченными возможностями.

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Команда Second Life представила свои экологические пуфики из пластиковых бутылок для сохранения окружающей среды.

ЮНИСЕФ

Команда Махорат из Аштского района представила Simple Apricot Picket - инновационное решение, которое нацелено на то, чтобы облегчить жизнь фермеров и сделать сбор абрикосов как простым, так и дешевым. Это решение получило поддержку в размере 10000 от ректора университета, из которого происходят ПЕШСАФцы.

ЮНИСЕФ

ЮНИСЕФ

Команда Payravon из Университета Дангары, которая участвовала в программе ПЕШСАФ в Молодежном Центре и вошла в команду полуфиналистов международного конкурса совместного творчества в рамках партнерского партнерства, известного как Generation Unlimited, показала, как их инновация - обучение навыкам работы с автономными планшетами для детей с инвалидность - помогала молодым людям с ограниченными возможностями в обучении навыкам и создании собственного социального предприятия.

ЮНИСЕФ

Манижа Саидмуродова, 22-летняя девушка из Дангаринского района, представляет команду из 5 молодых людей с ограниченными возможностями. ”Я чувствовала отчаяние и была близка к потере надежды, но с тех пор, как я стала участвовать в этом проекте, я стала независимой и финансово защищенной. Мне не нужно больше просить у моей семьи деньги, чтобы покрыть мое образование и расходы на проживание, и это делает меня чрезвычайно счастливой».

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Результаты программы социальных инноваций Пешсаф, проводимой в Инновационных лабораториях, показали, что подростки и молодежь Таджикистана хотят внести свой вклад в решение актуальных проблем в обществе. Вопросы, которые они поднимали для разработки решения, включали гигиену, образование и навыки для людей с ограниченными возможностями, сокращение окружающей среды и отходов пластмассы, упрощение агропереработки, эффективное использование воды, отопление и другие. Что наиболее важно, подростки и молодежь разработали инновационные решения этих проблем, решения, о которых еще не думали. Таким образом, они оба развивают свои навыки и социальное предпринимательство, решая важные вопросы своей жизни и общества.

Пешсаф является адаптированной программой социальных инноваций в Таджикистане, которая построена на основе глобальной программы USPHIFT, поддерживаемой ЮНИСЕФ в 15 странах мира. В Таджикистане PESHSAF охватило около 5000 подростков и молодых людей с повышением квалификации на сегодняшний день и позволило создать 60 инновационных решений маргинализованными подростками.