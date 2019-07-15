Таджикистанец Кин Исамов, который живет и работает в Лос-Анджелесе, выпустил клип на собственную песню. Впрочем, это не просто песня, а сингл – потенциальный хит. Он «обкатывал» его три года.
Кин занимается программированием, но живет музыкой: пишет, сочиняет, выступает.
В интервью «АП» Cassini – это сценический псевдоним музыканта – рассказал, как сняли первый клип, почему он переехал в США, и как ему там живется.
Оставайтесь с нами в Telegram, Facebook, Instagram, Viber, Яндекс.Дзен, OK и Google Новостях.
При силовых сруктурах Узбекистана откроются «Школы Тамерлана»
В Душанбе выбрали молодежные инновационные проекты социальной направленности
Успешные истории таджикских врачей, которые нашли свое место в России
Tcell обеспечить надежную связь для паломников во время хаджа
Звонок из США на телефон доверия МВД Таджикистана помог спасти человека
МегаФон Таджикистан развивает сеть в Саразме
Глава Минпрома поручил таджикско-китайскому СП «Пакрут» увеличить добычу золота
Илхом Атоев: Если в изданиях говорится о запрешенных группировках, то они должны быть блокированными
Служба связи может продлить срок перерегистрации сим-карт по ID-паспортам
В районе Сангвор из-за схода селевого потока пострадали земли и дороги
Все новости
Авторизуйтесь, пожалуйста