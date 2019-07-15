В конце июня стало известно, что Госдума упростила получение гражданства России для медиков и фармацевтов - с трех лет до года сократили иминимальный трудовой стаж для иностранных специалистов, которые хотят получать российское гражданство в упрощенном порядке.

Этот законопроект, несомненно, повлияет на отток таджикских профессионалов из страны. Ну, а пока мы собрали успешные истории таджикских врачей, которые по тем или иным причинам сейчас работают в России, но готовы помогать развивать медицину в Таджикистане. Конечно, если государство будет в них заинтересовано.

Эксперт Гафуров по делам сердечным

Фуркату Гафурову всего 29 лет, а он уже практикующий аритмолог и руководитель кардиологического отделения в Межрегиональном сосудистом Центре Московской области. Он родился в семье врачей, так что его выбор был предопределен с самого начала. Отец Фурката, Собирджон Гафуров – уважаемый врач-терапевт в Худжанде.

Фуркат Гафуров Фото из личного архива

"Профессия врача интересовала меня с самого детства – отца уважали и узнавали по всему городу, а дом был наполнен медицинскими книгами, которые я периодически читал. Несмотря на то, что члены моей семьи считали меня «уличным парнем», выбор моей будущей профессии был очевиден. Я очень любил помогать людям, а химию и биологию учил основательно, и перед поступлением в мединститут я проходил подготовительный курс на базе Таджикского Государственного медицинского университета", - рассказывает Фуркат Собирджонович.

В 2007 году, с первой попытки, он поступил на медицинский факультет при ТГМУ им. Абуали ибн Сино. На протяжении первых трех курсов будущий врач стоял перед дилеммой выбора специализации - хирургия или кардиология. В результате, остановился на кардиохирургии.

Еще тогда, в студенческие годы, Фурката Гафурова коробил отказ от комфортной жизни в Таджикистане.

"Я не представлял своего существования вдали от родного дома, близких и друзей. Тем не менее, я осознал, что этот комфорт - временный, а кардиохирургию в современных реалиях Таджикистана не освоить. Поэтому и решил принять новый вызов – переезд в другую страну", - говорит он.

Принимая во внимание колоссальную клиническую базу Научного Центра сердечно-сосудистой хирургии имени А.Н. Бакулева, сомнений не оставалось – ординатура будет проходить только там.

Два года молодой человек работал клиническим ординатором в отделении электрофизиологических методов исследования и лечения аритмии в Центре, где освоил азы прикладной аритмологии и электрофизиологии, а также наметил научные планы. В этот период жизни молодой кардиохирург понял, результата не добиться без полной отдачи, теоритической базы, постоянных дежурств и регулярного самосовершенствования. К тому же, чтобы выжить и платить за съемное жилье, ему приходилось подрабатывать медбратом.

Фото из личного архива

По окончанию ординатуры учитель Фурката Собирджоновича, академик Лео Бокерия предложил нашему соотечественнику продолжить свою хирургическую и научную деятельность аспирантом в отделении хирургического лечения интерактивной патологии, где оказываются все виды кардиохирургической помощи.

"Я оказался в своей стихии. Хирургическая практика в аспирантуре была безупречной: каждый день я работал на 2-3 открытых кардиохирургических операциях в качестве первого или второго ассистента, а также периодически самостоятельно выполнял интервенционные аритмологические операции. Прекрасно помню свой первый имплантированный кардиостимулятор и хорошее настроение пациентки, избавившейся от приступов потери сознания", - рассказал Фуркат Гафуров.

С Лео Бокерия Фото из личного архива

Усилия в профессиональном развитии врача Гафурова не остались незамеченными. Лео Бакерия предложил ему тему кандидатской диссертации и призвал развиваться дальше и в науке. Дальнейшая жизнь не отличалась облегчением: ежедневные операции, лечение тяжелых больных, множество дежурств, работа над научными статьями.

"В этом году сбылась моя мечта – в возрасте 29 лет простой парень из Таджикистана стал кандидатом медицинских наук под руководством главного кардиохирурга России, академика и члена-корреспондента РАН Лео Бокерия", - сказал он.

Гафуров с коллегами Фото из личного архива

Наработанные связи в течение обучения и работы, а также общение с коллегами на научных собраниях привели к неожиданному повороту судьбы. Сразу после защиты диссертации, Фуркату Собирджоновичу поступило предложение от руководства Межрегионального сосудистого Центра Московской области (город Егорьевск), возглавить кардиологическое отделение и организовать аритмологическую службу.

После долгих размышлений наш соотечественник принял решение продолжить карьеру в этом статусе. Работа в регионе оказалась не простой для 29-летнего парня, но безумно интересной: отделение на 30 коек, профиль работы – ургентная (тяжелая) кардиология и аритмология, ежедневные поступления тяжелейших пациентов. В настоящее время он удостоен чести принять непосредственное участие в организации открытой кардиохирургической и интервенционной аритмологической службы на базе Сосудистого Центра.

Сейчас Фуркат Гафуров живет в собственной квартире в Москве, со своей супругой, которая, кстати, в этом году закончила ТГМУ им. Абуали ибн Сино и сейчас готовится к поступлению в клиническую ординатуру по специальности врач функциональной диагностики в Национальный медицинский исследовательский центр сердечно-сосудистой хирургии (НМИЦ ССХ) имени А. Н. Бакулева.

Несмотря на то, что врач Гафуров считает себя счастливым человеком, ностальгия по родине его не покидает.

"Несмотря на личный прогресс, я мечтаю помочь отечественным кардиохирургам в развитии этой сложнейшей области медицины в Таджикистане. Наши соотечественники должны оперироваться на Родине, на самом современном уровне. Если когда-нибудь смогу быть полезен нашим хирургам, я готов принять непосредственное участие в становлении таджикской кардиохирургической школы. Находясь вдали от исторической Родины, я, как и многие коллеги в Таджикистане, думаю над тем, как можно снизить смертность таджикистанцев от сердечно-сосудистых заболеваний. Всегда нужно помнить, что сильная медицина – это зеркало сильного и благополучного государства", - подчеркнул Фуркат Гафуров.

Врач Тагаева поднимает рождаемость в России

Врач, акушер-гинеколог высшей квалификационной категории, кандидат медицинских наук Малика Мусульмоновна Тагаева сегодня является заведующей акушерского физиологического отделения межмуниципального перинатального центра в Краснотурьинске (Свердловская область).

Малика Тагаева с детьми Фото из личного архива

Она переехала в Россию в 2006 году с семьей. Главная причина - низкие заработные платы и отсутствие перспектив в научном плане на родине.

Малика Тагаева выпускница Таджикского государственного медицинского университета 1989 года по специальности лечебное дело. В том же году она пошла в интернатуру на базе научно-исследовательского института охраны материнства и детства (НИИ ОММ) в Душанбе, где осталась работать младшим научным сотрудником в отделе акушерства. Через несколько лет, после защиты кандидатской диссертации в 1997 году, она повысила свою квалификацию до старшего научного сотрудника института.

С коллегами Фото из личного архива

Следующий этап жизни нашей соотечественницы начался в 2004 году, когда она переехала в Свердловскую область, где устроилась на работу в межмуниципальный перинатальный Центр Краснотурьинска.

"Когда мы переехали сюда, нас пригласил мэр города на личную аудиенцию, на которой поблагодарил меня за выбор Свердловского региона и вручил ключи от нашей новой квартиры", - рассказывает Малика Мусульмоновна.

После присвоения высшей квалификационной категории, Малике предложили возглавить акушерское отделение перинатального Центра Краснотурьинска. И знаете, на протяжении десяти лет в Центре, которым заведует наша соотечественница, не было ни одного случая материнской смертности, а уровень перинатальной смертности здесь ниже, чем по всей России, что является основным показателем качественной работы коллектива.

Пока врач Тагаева не рассматривает вариант возвращения на Родину, но считает отличной идеей проведение мастер-классов по обмену опытом между российскими и таджикскими специалистами. По ее словам, в России много новых технологий, которые можно было бы применить и в Таджикистане.

С супругом Фото из личного архива

В семье Тагоевых растет двое детей. Старшая дочь, Севара, с отличием окончила Уральский Федеральный медицинский университет, а после ординатуру. Сейчас она работает вместе с мамой, врачом акушер-гинекологом, а сын, Улугбек, пошел по другой стезе. Он будет инженером.

Вместе с Маликой Тагаевой в межмуниципальной перинатальном Центре Краснотурьинска работает ещё четыре доктора из Душанбе – Галина Каримова, Мунира Рахимова, Валентина Медведева, которые являются заведующими отделений Центра, а также анестезиолог Мухаммад Ходжаев. Всем им были предоставлены квартиры.

Репродуктолог Наргис дарит надежду там, где ее уже нет

Врач репродуктолог Наргис Юрматова сегодня работает в Европейском Медицинском Центре в Москве, а также ведет приёмы в Китае. Наша соотечественница занимается сложным, но в то же время безумно интересным направлением в медицине, когда из двух клеток - мужской и женской, получают новорождённого малыша.

"Я безумно рада, что могу помочь бесплодным парам, в том числе из Таджикистана, осуществить их заветную мечту. Даже несмотря на то, что я живу и работаю вдалеке от Родины, я всегда открыта и рада помочь всем таджикистанцам, кому потребуется моя помощь", - говорит доктор Юрматова.

Фото из личного архива

Стать врачом Наргис решила после печального события в семье – скоропостижной смерти отца, от инфаркта, когда девочке было всего 15 лет. Она окончила ТГМУ с красным дипломом, и уже с третьего курса работала акушеркой в душанбинском роддоме №1.

"Полгода проработав акушеркой, я поняла, что хочу стать гинекологом. После университета, там же, в роддоме №1, я закончила ординатуру и осталась работать акушер-гинекологом до моего отъезда в Россию. Мне всегда нравилось помогать людям с бесплодием, дарить счастье парам, которые уже не верят в то, что смогут стать родителями. Но, к сожалению, в Душанбе направление ЭКО совсем не было развито", - вспоминает Наргис.

Поэтому, когда она выиграла грант Исламского банка возрождения, который позволял ей выбрать любую страну для обучения и защиты кандидатской диссертации, Наргис уехала Россию. Три года она обучалась в институте акушерства и гинекологии имени Кулакова, успешно защитила кандидатскую. Все это время таджичка проживала за счет выигранного гранта.

После защиты диссертации ей предложили работу в частной клинике «Медицина». Там доктор Юрматова работала гинекологом, репродуктологом. А уже в 2010 году ей предложили позицию главного врача в клинике репродукции "ЭКО Содействие". Наргис также вела приёмы в Сирии, проходила обучение во Франции, Испании, Италии.

Наргис с семьей Фото из личного архива

По ее словам, за 15 лет своей профессиональной деятельности в Москве, Наргис никогда не ощущала на себе косых или негативных взглядов из-за ее национальности

"Как коллеги, так и пациенты уважают профессионализм. Им не важно, какого цвета, национальности и религии доктор", - говорит она.

Супруг Наргис, Махмадсаид Самиев, тоже врач, работает травматологом-ортопедом и ведёт приёмы в московской клинике "Медси". У них трое детей. Старшая дочь, Таманно, работает финансовым специалистом в Москве, средняя дочь, Беназир, учится на последнем курсе медицинского университета, а сын, Бежан, учится в летном училище.

С супругом Фото из личного архива

Наргис признается, что они безумно скучают по своей Родине и стараются приезжать в Таджикистан хотя бы раз в год.

Оставайтесь с нами в Telegram, Facebook, Instagram, Viber, Яндекс.Дзен, OK и Google Новостях.