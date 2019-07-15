13 июля на «Телефон доверия» МВД Таджикистана (221-21-21) из США поступил звонок от гражданина этой страны по имени Алехандро.

Он представился сотрудником организации, деятельность которой связана с проведением спасательных работ на территории США.

«Звонивший сообщил, что двое иностранных туристов, находящихся на территории Таджикистана, посредством спутниковой связи GPRS сообщили, что на координате 37.574028 широты и 71.771222 долготы гражданин Таджикистана попал в чрезвычайное положение и ему требуется помощь», - сообщает пресс-центр МВД Таджикистана.

По данным МВД, в срочном порядке была налажена связь с ответственными сотрудниками Управления внутренних войск МВД, отряда милиции особого назначения МВД, КЧС и Минобороны страны, чтобы оказать помощь пострадавшему.

«За короткий срок было вычислено, что сообщение было передано по спутнику из Ванджского района. На место происшествия были направлены оперативные сотрудники КЧС и сотрудники милиции района. Было выяснено, что между селениями Ширговад и Дуршед района, вблизи реки Ванджоб водитель автомашины (госномер 139 ХВ 03) житель города Душанбе 53-летний Файзулло Юнусов, потеряв управление, перевернулся», - сообщает пресс-центр МВД.

Очевидцами происшествия, по данным МВД, стали двое иностранных туристов - граждане Голландии Курч Крайкер и Камир Бурчуш, которые оказали первую неотложную помощь водителю и через спутник GPRS сообщили в США о происшествии.

Приехавшие сотрудники КЧС госпитализировали пострадавшего в больницу Ванджского район, и в данный момент он находится там.

«Руководство министерства внутренних дел Таджикистана выражает признательность сотруднику организации по проведению спасательных работ Америки г-ну Алехандро и туристам - гражданам Голландии Курче Крайкеру и Камиру Бурчушу за содействие и оказание первой неотложной помощи гражданину Таджикистана», - заключили в пресс-центре.

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