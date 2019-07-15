В Таджикистане впервые за все годы независимости приняли закон «О военном положении». Правительство Таджикистана подписал закон 20 июня текущего года.
Ранее выступая перед депутатами нижней палаты парламента, первый заместитель министра обороны РТ Эмомали Собирзода отметил, что законопроект разработан с целью создания правовой основы для проведения мероприятий по защите Таджикистана в военное время, предотвращения агрессии или угрозы агрессии против республики и укрепления оборонной мощи страны.
Текст закона опубликован в Централизованном банке правовой информации на сайте министерства юстиции.
Мы просмотрели его и предлагаем вам тоже ознакомиться с некоторыми его аспектами.
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chappy7 часов назад
Это получается у нас давно уже военное положение в республике: после 11 ночи любой патруль тебя тормозит и требует паспорт, если его нет - плати 50с (комендантский час), Цензура СМИ и ограничение связи - вечные блокировки неугодных ресурсов (привет АП) и блокировки соц.сетей, Попрание прав и свобод гражданина - на каждом углу постоянно нарушаются права граждан, достаточно зайти в фейсбук, чтобы в этом убедиться. Значит, во всем виновато военное положение)