В Брюсселе прошла презентация новой стратегии Европейского Союза по Центральной Азии. В мероприятии приняли участие десятки ведущих и независимых политических консультантов из США, Китая, России, Европы, Центральной Азии, а также журналисты из Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана и Узбекистана. Эксперты обсудили перспективы европейского и центрально-азиатского сотрудничества в рамках новой стратегии. «АП» удалось побеседовать с некоторыми из них.

Новая стратегия Европейского Союза по Центральной Азии была принята с целью выведения взаимодействия со странами региона на более, качественно новый уровень. В новой стратегии говорится о том, что реальные и продуктивные результаты отношений ЕС с регионом зависят от «готовности отдельных стран Центральной Азии проводить реформы, укреплять демократию, права человека, верховенство права и независимость судов, а также модернизировать и диверсифицировать экономику».

«Мы, европейцы, здесь не ради геополитических интересов. Это не то, что движет нашей внешней политикой. Мы здесь потому, что верим в потенциал этого региона. Это основа нашей новой стратегии по Центральной Азии, но это также основа всей работы, которую мы проделали вместе за эти годы», - отметила Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини в ходе первого форума ЕС-ЦА в Бишкеке 6 июля.

По её словам, ЕС считает, что «только демократия может по-настоящему реализовать потенциал Центральной Азии, только с независимыми СМИ и открытым пространством для гражданского общества, только с сильным верховенством закона и хорошим управлением Центральная Азия может стать сильнее и привлекательнее также для бизнеса».

Официальная презентация новой Стратегии ЕС по ЦА прошла ровно за месяц до форума в одном из ключевых институтов ЕС – Европейской Комиссии - 4 июня текущего года. В ходе мероприятия прозвучало множество точек зрения и докладов от ведущих экспертов по вопросам стран Центральной Азии, Ближнего Востока и Европы.

Один из ключевых экспертов – специальный представитель ЕС по ЦА Питер Буриан позитивно оценил последние изменения в регионе: от стабилизации двусторонних отношений Таджикистана и Узбекистана, решения вопросов делимитации и демаркации границ, которые всё еще продолжаются, решения водных проблем, экономического прогресса, до перемен от смены власти в Казахстане.

Правоохранительная система стран региона нуждается в реформе

Одним из интересных вопросов, который был затронут Питером Бурианом в ходе его выступления, был вопрос реформ в отдельных сферах деятельности государств региона. И в качестве примера привёл правоохранительную сферу.

«Как только мы пересекли границу Кыргызстана со стороны Казахстана, после первых 5 километров нас остановили полицейские и требовали денег за непонятные нарушения правил дорожного движения. Мы снова столкнулись с подобной проблемой не проезжая и очередные 2 километра. А на третий раз нас вообще забрали в участок по непонятным нам причинам, ведь мы ничего не нарушали. И я был удивлён таким поведением полицейских, ведь представители правоохранительных органов должны быть объектом доверия, надежности, а потом и безопасности, а не отталкивать людей и вызывать у них недоверие и даже презрение», - сказал Питер Буриан.

Такая проблема существует не только в Кыргызстане, но и на всём постсоветском пространстве, в том числе и в Таджикистане. Одной из стран, максимально избавившая себя от коррупции – это Грузия, которая приняла реформу в этом направлении. Заработная плата представителей правоохранительных органов была доведена до $1000.

Стратегия направлена больше на интересы региона с акцентом на безопасность

По мнению экспертов, первая стратегия ЕС 2007 года для стран региона не была эффективной, поскольку имела всеобъемлющий характер, содержала немало недостатков, что не смогло заинтересовать страны ЦА. В стратегию четыре раза вносились поправки и дополнения с целью повышения ее эффективности, однако предложенные инициативы и совместные программы имели практически нулевой результат.

Новая стратегия отличается чётким видением ЕС тех направлений, которые представляют, в первую очередь, большой интерес для ЦА – развитие энергетики, экономики, инфраструктуры и обеспечение безопасности в регионе, а также совершенствование программ в сфере образования.

Фото Asia-Plus

Одним из самых главных и ключевых направлений Стратегии, по словам Питера Буриана, является вопрос безопасности в регионе через содействия стабильности в соседнем Афганистане, от ситуации в котором зависит и благополучие Центральной Азии в целом. Другим не менее важным вопросом является реформа в сфере законодательной системы и государственного управления.

«В этих вопросах Европа имеет достаточный опыт и наши институты готовы оказать соответствующее содействие в гармонизации и модернизации законодательной системы, принятии новых реформ», - добавил он.

И страны Европы, и Центральной Азии уязвимы перед террористическими угрозами. Европа не раз подвергалась серии крупных террористических атак, это заставило её выработать эффективные механизмы ограничения и контроля над данными процессами. А Центральная Азия уязвима перед вызовами, которые создаются переместившимися из Сирии террористическими организациями на территорию Афганистана. В этом направлении ЕС мог бы не только поделиться своим опытом по борьбе с угрозами, но и содействовать сохранению стабильности в регионе и не допустить превращения Центральной Азии в новый очаг террористической активности.

Эксперты: Европе нужно время, чтобы стать значительным участником сектора безопасности в регионе

По словам американского эксперта Центральноазиатско-Кавказского Института Сванте Корнелля, очень сложно говорить о том, как ЕС будет содействовать безопасности в ЦА, потому что ЕС не был значительным участником сектора в регионе. По его словам, ЕС помог с точки зрения долгосрочного институционального строительства, что показывает теперь увеличение уровня взаимодействия.

«Я не думаю, что это будет очень быстрый рост роли Европы в сфере безопасности, потому что Европа говорит о роли безопасности в очень широком определении безопасности. Я думаю, что это будет постепенное и практическое увеличение поддержки ЕС для институционального строительства диалога по безопасности», - отметил Корнелль.

ЕС, по мнению Корнелля, не считается большим политическим актором в Центральной Азии, которая уже окружена ведущими политическими игроками. И, конечно же, для ЕС быть активным актором не очень-то уж просто.

«Это связано с тем, что европейские страны сами не очень сильно заинтересованы в Центральной Азии, к тому же регион имел дело с очень четкими и мощными сообщениями. Предыдущая стратегия не была эффективной, потому что сразу после её принятия в Европе наступили непредвиденные события – экономический кризис, многочисленные внутренние проблемы в ЕС, проблемы в Сирии, которые также коснулись всего мирового сообщества и др. Это все стало причиной, чтобы предыдущая стратегия не достигла своей цели. Новая стратегия имеет благоприятные цели и задачи для региона, но чтобы обеспечить присутствие ЕС в ЦА нужно время», - добавил эксперт.

На вопрос, как ЕС мог бы наладить еще более тесное сотрудничество с Таджикистаном, как с Казахстаном, на который приходится львиная доля всех инвестиций европейских стран (70%), Сванте Корнелль ответил: «Честно говоря, Таджикистан – одна из стран, с которой очень сложно разрабатывать механизмы сотрудничества, потому что правительство очень осторожно».

По словам посла Таджикистана в Бельгии Эркинхона Рахматуллозода, двустороннее сотрудничество между Таджикистаном и Европейским Союзом охватывает не только ряд экономических вопросов, но и политические вопросы – безопасности, прав человека, верховенства права и др.

Он отметил, что новая стратегия даст возможность более тесного сотрудничества с учётом целей и возможностей друг друга, будет способствовать наращиванию потенциала стран региона и Таджикистана, в частности, в противодействии современным вызовам и угрозам.

«Несколько лет назад, вы знаете, что ситуация взаимодействия в регионе требовала некоего обновления и улучшения. Мы сейчас имеем совершенно другую ситуацию – более усовершенствованную и более открытую, когда государства уже пытаются наладить более тесное сотрудничество и Европейский Союз может способствовать сохранению этой атмосферы, стимулировать сотрудничество между странами – это тоже некий элемент воздействия ЕС на ЦА в позитивном плане», - добавил посол.

Эркин Рахматуллаев Фото Asia-Plus

Точку зрения американского эксперта по ЦА и Кавказу Сванте Корнелля о том, что ЕС сложно наладить более тесное сотрудничество с Таджикистаном из-за того, что правительство страны проявляет чрезмерную осторожность к международным организациям и институтам, таджикский дипломат прокомментировала так:

«Я почти 35 лет своей жизни провёл в дипломатии и помню начало нашего сотрудничества с ЕС ещё в 1992 году. Таджикистан тогда был одним из первых государств, который был открыт для сотрудничества с международными организациями. Международные организации помогали Таджикистану решать некоторые проблемы. Это длительное сотрудничество создало свою культуру взаимодействия с ЕС и другими международными организациями. И сейчас каких-либо проблем в нашем сотрудничестве с ними я не вижу. ЕС иногда ставит, так называемые, «неудобные» вопросы перед нами, связанные особенно с верховенством закона и правами человека, но мы не убегаем от диалога, а открыто отвечаем на вопросы чувствительного характера. Во время своего визита президент ЕС Туск также обсуждал эти вопросы в Таджикистане. Просто такие вопросы и результаты таких дискуссий не всегда попадают на страницы медиа и всё», - резюмировал Эркинхон Рахматуллозода.

Другой таджикский эксперт считает, что авторитет ЕС будет не ниже ведущих сверхдержав современности.

«ЕС влиятельный игрок в Центральной Азии, который в отличие от других ведущих игроков, в основном, использует мягкую силу (soft power). Поэтому в ближайшие годы его авторитет будет не ниже ведущих сверхдержав современности. Например: в ходе недавнего визита в Казахстан Спецпредставитель ЕС по Центральной Азии Петер Буриан анонсировал заинтересованность ЕС в активизации в сфере образования, в том числе реализации проекта по предоставлению возможности обучения афганских женщин в республиках региона, что играет в пользу ЕС», - считает эксперт по вопросам сотрудничества ЕС и ЦА Абдугани Мамадазимов.

По его словам, ЕС ведет прагматическую политику в регионе, не вовлекаясь в геополитическое соперничество трех сверхдержав (Россия-США-Китай). Сфера безопасности является одной из ключевых вопросов новой стратегии, поэтому сотрудничество в этой отрасли будет плодотворным.

Фото Asia-Plus

«Брюссель является одним из основных доноров содействия развития Центральной Азии, выделив региону с 2007 по 2020 годы около 2 млрд евро. Флагманами деятельности ЕС в регионе являются BOMCA (укрепления границы стран ЦА с Афганистаном) и CADAP (противодействие незаконному обороту наркотиков через границу Афганистана в ЦА), на финансирование которых с момента запуска было потрачено более 70 млн евро», - отметил он.

На ежегодной встрече глав внешнеполитических ведомств ЕС-ЦА (ноябрь 2018 г., Брюссель), по словам Мамадазимова, таджикский министр иностранных дел Сироджиддин Мухриддин высказал Фредерике Могерини заинтересованность Таджикистана в продолжении сотрудничества в рамках проектов BOMCA/ CADAP.

«Обе стороны заинтересованы в совместной борьбе с новыми угрозами современности, поэтому можно ожидать в обновленной Стратегии более координированного действия с обоих сторон», - сказал эксперт.

О медиа-туре журналистов ЦА в Брюссель

Стоит отметить, что в текущем году впервые был организован первый этап медиа-тура журналистов Центральной Азии в Брюссель (Бельгия). Мероприятие было реализовано в рамках проекта Internews «Содействие стабильности и миру в Центральной Азии».

В этом году тема медиа-тура фокусировалась на политических компонентах: сотрудничество Европейского Союза и Центральной Азии в вопросах предотвращения насильственного экстремизма и терроризма, а также пограничного контроля в рамках новой Стратегии ЕС по Центральной Азии.

Данная публикация была подготовлена при финансовой поддержке Европейского Союза. Содержание данной публикации является предметом ответственности автора Нигоры Фазлиддин и не отражает точку зрения Европейского Союза.

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