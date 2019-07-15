Родители делятся на две категории: те, кто считает, что ребенка к школе нужно хорошенько подготовить, и тех, кто думает, что он еще успеет насидеться за партой, поэтому пока есть время – пусть отдыхает.

Мы поинтересовались у педагогов дошкольных заведений и начальных классов Душанбе о том, что действительно должен знать и уметь ребенок при поступлении в школу, что могут сделать родители, чтобы ребенок был готов к школе и о многом другом.

Что должен и чего не должен знать дошколенок?

Во всем нужно знать меру. Конечно, сегодня при приеме в школу существуют определенные знания, которыми должен владеть ребенок и в каждой школе они разные.

Например, при поступлении в таджикско-русский лицей-интернат «Хотам и П.В.» ребенок должен уметь считать до двадцати, решать столбиком, знать элементарные уравнения. Поэтому прежде, чем начать подготовку, узнайте требования школы, в которую вы собираетесь отдавать ребенка.

В то же время, не нужно перегружать ребенка бесполезными знаниями на этом этапе его жизни. Подготовка к школе должна помочь вашему малышу созреть интеллектуально, социально, эмоционально и психологически для нового этапа в жизни. А это, в свою очередь, поможет ему успешнее учиться и заложит основу для дальнейшего роста.

Дилором Грезиева Фото из личного архива

Педагог в детском эстетическом центре "Почемучка" столицы Дилором Грезиева очертила круг знаний, которыми должен владеть ребенок к поступлению в школу.

"Прежде всего, в этот список входят знания о себе и своих родителях: как их зовут, кем работают, сколько ему лет, когда у него день рождения, адрес, по которому он проживает. Также он должен знать основные цвета, дни недели, месяцы, времена года, понятия «право - лево», основные профессии, виды транспорта, диких и домашних животных и их детенышей, знать зимующих и перелетных птиц. Он должен уметь ориентироваться на бумаге, знать, что такое овощи и фрукты и уметь отличать их. Дошколенок должен уметь показать правый глаз, правую руку и т.д.", - объясняет педагог.

По математике идут отдельные вопросы. В каждой школе свои требования, но в основном, выделяют следующие знания: прямой и обратный счет от ноля до десяти и обратно, состав чисел, понятия «больше - меньше, поровну», «большой – маленький», «высокий - низкий», «широкий - узкий».

Фото nsportal.ru

Ребенок должен знать основные геометрические фигуры: круг, квадрат, треугольник, овал, прямоугольник, уметь соотносить цифру и число предметов, ориентироваться на бумаге в клеточку и уметь писать графический диктант. Это когда одна клетка вправо, одна клетка влево и т.д.

Нужно обратить особое внимание на подготовку деток из таджикоязычных семей, которых планируют отдать в русский класс. В этом случае, ребенку придется изучать не только сам предмет, но и чужой язык, поэтому нагрузка возрастает в разы. К этому нужно подготовиться.

Развивающие центры vs. домашняя подготовка

В наше время для родителей подготовлены легкие, доступные методические книги, материалы и статьи, которые могут помочь подготовить ребенка к школе. Их можно найти в Интернете или же купить в книжных магазинах или онлайн-ресурсах.

Правда, тут есть небольшой нюанс: ребенок не всегда воспринимает родителя, как педагога, поэтому могут возникнуть сложности с желанием ребенка вникать в процесс обучения.

Кроме того, когда ребенок посещает дошкольное учебное заведение, он начинает привыкать к школьной системе, а также учиться взаимодействовать с коллективом. Значит, он сможет работать в группе, а это важный элемент в процессе обучения.

Педагоги часто сталкиваются с ситуацией, когда ребенок, особенно если он единственный в семье или «бабушкин внук», как их называют, видят, что в классе есть детки активнее или талантливее. Так вот для таких деток это эмоциональный стресс, они теряют желание учиться в группе. Они обижаются, замыкаются в себе.

По словам Грезиевой, когда ребенка готовят дома, родители, в основном, уделяют внимание математике, чтению и письму, и недостаточно времени уделяют развитию логического мышления, внимания и памяти ребенка. "Сегодня есть множество методик, которые развивают эти качества, а также речь, мелкую моторику рук и творческий потенциал ребенка. С ними можно ознакомиться в Интернете",- говорит она.

Главная методика подготовки дошколенка заключается в том, чтобы заниматься с ним в игровой форме, при помощи интерактивного метода. Ребенок еще успеет насидеться за партой. Задача родителей при подготовке детей в школе заключается в том, чтобы превратить процесс обучения в удовольствие, чтобы все занятия – задачки, поделки и чтение не вызывали у него отторжения. Хорошо, если у ребенка с самого начала есть мотивация, но если нет, его надо заинтересовать. Процесс обучения должен быть увлекательным, как маленькое путешествие в мир знаний. Другими словами, чтобы донести информацию до ребенка у педагога или/и родителя должно быть желание познать мир вместе с ним.

Сегодня в Душанбе большой выбор детских развивающих центров. В случае, если вы решили отдать своего ребенка для подготовки к школе в руки профессионалов, наш эксперт рекомендует обратить внимание на то, использует ли это учреждение современные методики образования: логическое, физическое, лингвистическое и умственное развитие ребенка.

Фото komarik.co

Не стоит отдавать детей туда, где их просто натаскивают на то, чтобы они отвечали правильно на определенные вопросы и легко выполняли нужные задания. Малыш, в первую очередь, должен научиться делать выводы, рассуждать, творчески мыслить, уметь общаться.

При выборе курсов подготовки также узнайте:

- есть ли у заведения право на развивающую и просветительскую деятельность;

- по каким программам проводится подготовка (обязательно должна быть система);

- какого уровня специалисты работают;

- есть ли свои пособия, материалы или все это придется приобретать самостоятельно;

- продолжительность и интенсивность занятий (если слишком много, то подготовка станет для ребенка стрессом, так что уже до школы он может возненавидеть любой учебный процесс);

- сколько человек в группах. По сути, чем меньше, тем лучше, ведь в маленьких группах есть возможность уделить достаточно внимания каждому ребенку.

Оставайтесь с нами в Telegram, Facebook, Instagram, Viber, Яндекс.Дзен, OK и Google Новостях.