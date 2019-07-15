В Таджикистан съехались сотни байкеров из стран Центральной Азии, ближнего и дальнего зарубежья, чтобы не только увидеть красоты Таджикистана, но и принять участие в Первом Центрально-Азиатском мотофестивале «Согдиана-2019».

Фестиваль прошел с 5 по 7 июня в гостеприимном городе Гулистон Согдийской области, на территории гостиницы Национального Банка Республики Таджикистан.

Фестиваль был организован мотоклубом «Irbis MCC» при содействии Ассоциации мотоциклистов Центральной Азии и компанией «NextView» при поддержке исполнительного органа госвласти и Управления по делам молодежи и спорта Согдийской области.

О том, как прошел фестиваль и чем он запомнился, рассказал вице-президент таджикского мотоклуба «Ирбис» Форис Нурмухамедов.

«Фестиваль прошел на «ура»! Мы - команда «Ирбис» - в позитивном восторге от того, что все задуманное свершилось. Мы сделали больше того, чего сами от себя ожидали. И все комментарии в соцсетях говорят сами за себя», - рассказал Форис.

По его словам, команда организаторов много усилий вложила в подготовку фестиваля, при этом учитывая, что мотоциклы, это увлечения и у каждого есть работы и другие заботы.

Фестиваль был действительно масштабным и запоминающимся, уверен Нурмухамедов, ведь он был очень высоко оценен гостями и участниками.

«Казахские участники отметили, что они много фестивалей посещали, участвовали во многих колонах, но такого еще не видели: чтобы ради колоны мотоциклистов остановили поезд. Это было реально круто – когда колона из 300-400 мотоциклов едет и тут проложены рельсы и едет поезд, и он останавливается, чтобы пропустить байкеров», - процитировал Форис одного из гостей.

По его словам, открытие фестиваля «было завораживающим, необычным, фееричным».

«Началось открытие с национальных мотивов, доира и карнаисты исполнили совместную композицию, потом национальный дуэт плавно перешел в классику – балет, который перерос в рок-балет, и цепочка завершилась живым блюзом рок-н-ролл от группы «Monday Beat».После открытия организаторы поблагодарили всех спонсоров. Генеральным партнером фестиваля выступила компания «МегаФон Таджикистан» и обеспечила всех участников связью, чему гости были очень рады, от того, что благодаря скоростному мобильному интернету смогли вести прямые эфиры, отправлять видео с мероприятия, делиться впечатлениями и радостью с родными, друзьями и мотоциклистами, которые не смогли побывать на фестивале. Также поддержку фестивалю оказали «LIQUI MOLY» (моторные масла), компания «Coca-Cola», Компания «Газпром нефть – Таджикистан», компания «Смайл» - производитель снэков, гостиница «Армон Апарт Отель», компания «Баракат Исфара» - производитель полезных фруктовых батончиков, Компания «Суруш Медиа», автосервис «Амирак», генеральный информационный партнер медиа-группа «Азия-Плюс». Без этих компаний у нас бы не получилось реализовать все свои идеи фестиваля, за что хочу отдельно каждого поблагодарить», сказал главный организатор фестиваля.

Все клубы Центральной Азии, которые приехали на фестиваль, также поблагодарили и вручили каждому официальный флаг «Согдиана-2019» с эмблемами всех клубов.

«Далее под неофициальный гимн мотоциклистов «Monday Beat» сыграла композицию группы Ариа - «Беспечный ангел». Под звуки беспечного ангела на всей территории фестиваля выключили свет, на экранах слайд за слайдом транслировались фотографии мотоциклистов, которые ушли в свой вечный сезон. Все зажгли фонарики на телефонах, получилась очень эмоциональная картина, так участники фестиваля вспоминали своих друзей, которые ушли в мир иной. Участники шоу сказали, что такого они еще не видели, даже председатель Ассоциации Мотоциклистов Центральной Азии, это подтвердил», - сказал Форис.

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По рассказу Фориса, на фестиваль многие приехали семьями, было много детей.

«Моя жена с ребенком прилетели из Душанбе на фестиваль самолетом. Семья другого нашего участника Бобура – президента Ташкентского мотоклуба «V-Twins” ехала за ним на машине, а он впереди на мотоцикле. И получился такой семейный фестиваль – солнце, пляж, игры у бассейна, красивые мотоциклы, концерт, шоу… и главное сплоченная международная мотосемья, помимо этого на фестивале мы создали еще две ячейки общества. Наш друг клуба, известный всем как Dj Jova сделал предложение своей девушке и мы там же на месте сыграли им шуточную церемонию бракосочетания и подарили им Мотофонтан», - рассказал байкер.

Ассоциация Мотоциклистов Центральной Азии каждый январь, начиная с этого года, будет определять страну, где будет проводиться Центрально-Азиатский Мотофестиваль и по общему голосованию честь первого была отдана Таджикистану, следующая страна будет определена на следующем саммите в январе 2020 года.

«И хотелось бы отметить, что Центрально-Азиатский Мотофестиваль является также финалом ежегодного международного мотопробега «Путь кочевника» через страны Центральной Азии – Кыргызстан, Казахстан, Узбекистан и Таджикистан. В мотопробеге приняли участие не только центральноазиатские байкеры, но и мотоциклисты со всего постсоветского пространства. Они проехали тысячи километров и успешно добрались до таджикской земли», - сказал Форис.

По его словам, всего того, что было на фестивале сразу не рассказать, а тем более не описать.

«Это надо видеть, был салют, огни на сцене, по территории фестиваля были зоны, где проводились различные конкурсы, соревнования, завершился фестиваль под мотивы нашего мотобрата из Худжанда, который пел на сцене под гитару. Надо просто сесть и поехать на фестиваль, чтобы потом не читать или слушать о том, как он проходил. Благо, повторюсь, но еще раз отмечу, что благодаря нашему спонсору "МегаФон Таджикистан" и их безупречной связи, мы смогли своими эмоциями поделиться со всеми», – улыбаясь, добавил Форис.

В следующем году будет проводиться третий в Таджикистане мотофестиваль «Согдиана-2020»

«Он уже не будет Центрально-Азиатским, но по мнению многих, в следующем году уже каждый, кто побывал и тот, кто смотрел фестиваль в соцсетях, планируют приехать на «Согдиана 2020», поскольку в ЦА нет фестивалей подобного уровня. А мы со своей стороны постараемся, с помощью наших друзей и партнеров, сделать фестиваль еще масштабнее, еще зрелищнее и снова удивить наших гостей»,– подытожил Форис Нурмухамедов.

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