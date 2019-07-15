Стоимость тепловой энергии для ее поставщиков в столице Таджикистана с 1 сентября нынешнего года значительно повысится.

Новые тарифы на тепловую энергию утверждены принятым 22 июня этого года правительственным постановлением.

Согласно документу, стоимость тепловой энергии для учреждения «Тепловые сети города Душанбе» (ДПТС), которые обеспечивают отоплением населения столицы, повышается на 93,8%.

В предстоящем отопительном сезоне ДПТС будет платить производителям тепловой энергии (ТЭЦ) за каждую гигакалорию (Гкал) 17 сомони. В прошлом сезоне эти учреждения платили за каждую Гкал 8,77 сомони.

Сколько будет стоить тепло в предстоящем осенне-зимнем периоде для жителей столицы, пока не известно. Стоимость тепловой энергии для населения должна быть согласована поставщиком (ДПТС) с Антимонопольной службой, после чего данное ведомство установит окончательную цену.

Отметим, что в прошлом году цена на тепло для ДПТС была увеличена почти на 15% (с 7,63 до 8,77 сомони), однако для населения она продавалась по прежней цене (1,03 сомони за каждый квадратный метр отопляемой жилой площади).

Между тем, стоимость 1 Гкал тепловой энергии с наступающей осени для учреждений и органов управления, финансируемых за счет бюджетных средств, повысится на 46,3%: с 67,44 сомони до 98,67 сомони.

Оставшимся потребителям (частники) придется с предстоящего отопительного сезона платить за тепло почти в 111 раз больше. Ранее «прочие потребители» платили за 1 Гкал всего 2,59 сомони, а с 1 сентября должны будут – 113,47 сомони.

В Таджикистане централизованное отопление существует только в Душанбе, при этом теплом обеспечивается только часть города.

Отопительный сезон в Душанбе ежегодно начинается в середине ноября и длится до середины марта.

Населению столицы тепловая энергия предоставляется Душанбинским предприятием теплосетей (ДПТС), которое, в свою очередь, приобретает ее у теплоэлектроцентралей (подведомственные предприятия «Барки точик»).

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