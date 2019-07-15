23-летняя жительница сельского джамоата Газантарак района Деваштич Согдийской области задержана по подозрению в убийстве мужа, сообщает пресс-центр МВД Таджикистана.
По данным пресс-центра, 11 июля подозреваемая, почти в полночь, на почве ревности поссорилась со своим 27-летним мужем.
«После того, как ее супруг уснул, она перерезала ему горло кухонным ножом. Мужчина скончался на месте, вещественное доказательство - нож – изъят», - сообщает пресс-центр.
По данному факту возбуждено уголовное дело, ведётся следствие.
Оставайтесь с нами в Telegram, Facebook, Instagram, Viber, Яндекс.Дзен, OK и Google Новостях.
Отопление в Душанбе подорожает. Существенно
Долгожданное обновление ТезСум: получайте денежные переводы прямо на банковскую карту
В Бишкеке впервые прошел чемпионат по пощечинам
Душанбинский студент перепутал квартиру и получил 10 суток административного ареста
Наставник сборной U-17 Таджикистана: Мы не боимся ни Испании, ни Аргентину, ни Камеруна
Салом алейкум, Таджикистан! Анонсы событий, день в истории, прогноз погоды на 15 июля 2019 года
Как Узбекистан поддерживает самую старую таджикоязычную газету “Овози тоҷик”
Таджикские гимнастки поднимают авторитет страны за свой счет
Какое бикини предпочитают таджички?
Ловись рыбка... Как ловить рыбу на манную кашу и ...вату?
Все новости
Авторизуйтесь, пожалуйста