23-летняя жительница сельского джамоата Газантарак района Деваштич Согдийской области задержана по подозрению в убийстве мужа, сообщает пресс-центр МВД Таджикистана.

По данным пресс-центра, 11 июля подозреваемая, почти в полночь, на почве ревности поссорилась со своим 27-летним мужем.

«После того, как ее супруг уснул, она перерезала ему горло кухонным ножом. Мужчина скончался на месте, вещественное доказательство - нож – изъят», - сообщает пресс-центр.

По данному факту возбуждено уголовное дело, ведётся следствие.

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