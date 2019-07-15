Главный тренер юношеской сборной Таджикистана по футболу Зайниддин Рахимов (U-17) прокомментировал итоги жеребьевки чемпионата мира-2019, в котором команда Таджикистана сыграет в одной группе со сборными Испании, Аргентины и Камеруна.
«Испания, Аргентина и Камерун – сильные соперники. Они регулярно играют на чемпионатах мира. Нам выпал сложный жребий, но мы будем биться в каждом матче на чемпионате мира-2019 в Бразилии. Для нас это большой стимул – сыграть против лучших команд мира и доказать, что мы не хуже. Мы уважаем своих соперников, но не боимся их», – заявил главный тренер юношеской сборной Таджикистана Зайниддин Рахимов в интервью официальному сайту ФФТ.
Напомним, в конце минувшей недели стал известен календарь матчей юношеского чемпионата мира-2019 (U-17), который пройдет с 26 октября по 17 ноября в Бразилии. По итогам жеребьевки юношеская сборная Таджикистана оказалась в группе «Е» вместе со сборными Испании, Аргентины и Камеруна.
В первом туре чемпионата мира-2019 юношеская сборная Таджикистана 28 октября встретится со сборной Камеруна. Во втором туре 31 октября наши юноши сыграют со сверстниками из Испании. А в заключительном туре группового этапа 3 ноября подопечные Зайниддина Рахимова сойдутся со сборной Аргентины.
Все матчи с участием юношеской сборной Таджикистана пройдут на стадионе «Estаdio Klеber Andrade» в бразильском городе Кариасика.
По итогам жеребьевки юношеского чемпионата мира-2019 24 команды были распределены на 6 групп по 4 команды в каждой. В следующий раунд ЧМ-2019 выйдут по две лучшие команды из каждой группы, а также 4 лучшие команды, занявшие третье места.
Восемнадцатый по счету юношеский чемпионат мира (U-17) пройдет с 26 октября по 17 ноября в четырех городах Бразилии – Кариасика, Гама, Бразилиа и Гояния.
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