По старой советской традиции каждое второе воскресенье июля отмечается День рыбака - хороший повод поговорить о рыбалке в Таджикистане. Рыбная ловля считается одним из лучших способов, чтобы расслабиться, отвлечься от повседневной суеты. Но помимо приятных впечатлений от отдыха на живописном берегу рыбаки иногда привозят домой и неплохой улов.

В один из теплых осенних дней я решил отправиться на рыбалку со своими знакомыми. В отличие от меня они уже не один год занимаются этим увлекательным видом времяпровождения. Рыболовы обещали: скучать мне не придется (материал публиковался в журнале VIPzone, октябрь 2014 г.).

От городской суеты – на природу

Рыбная ловля для меня – дело знакомое. Правда, занимался я рыбалкой в далеком детстве. Тогда с моим старшим братом мы, мальчишки лет 10-12, ходили ловить рыбу с самодельными удочками на Комсомольское озеро.

Опыта - никакого, но, внимательно наблюдая за соседями - рыбаками со стажем, мы иногда могли поймать на крючок карася, карпа или же маринку. Восторг, я вам скажу, неописуемый.

И вот спустя много лет вновь мне предстояло испытать те счастливые минуты, если, конечно, повезет. Моими спутниками были два мастера: один - по борьбе, а второй – по автомобилям. Мастер-борец известен не только в Таджикистане, но и за его пределами.

Фото: Mapio.net

Хабибулло Абдуллоев – многократный чемпион республики, победитель и призер многих международных турниров, старший тренер страны по греко-римской борьбе. Икрома Бобохонова также знают многие, кому доводилось обращаться к нему по поводу неполадок в своем автомобиле. Подобных ему автомастеров в Душанбе можно по пальцам пересчитать. Но сегодня они – мастера по лову рыбы, а я записался к ним в ученики.

Так как у нас была свободна только вторая половина дня, мы договорились выехать на рыбалку в близлежащий район Вахдат.

- В прудах и озерах Душанбе сейчас ловить рыбу стало неинтересно, ее осталось совсем немного из-за хищнического отношения к рыбе, - объяснил Икром. – Чтобы не тратить время на ловлю, сидя часами с удочкой на берегу, их травят, используют электричество, сети, при этом погибают сотни мелких рыб и икринки.

Вооружившись спиннингами, прикормкой, наживкой и другими нужными рыбацкими принадлежностями мы выехали за город. Вскоре наш автомобиль свернул с основной трассы, и через несколько километров мы оказались возле двух больших прудов. Вокруг – приятная тишина, нарушаемая лишь щебетом птиц и характерным плеском рыбы в пруду. Чувствую, сегодня мы вернемся домой не с пустыми руками…

Раз - карась, два - карась…

Многие душанбинские рыбаки с нетерпением ожидают осеннего лова карася и карпа. Эти рыбы, по словам Хабибулло, по сути, родственники, и во многом их поведение и ареал обитания схожи. Карась любит уютные заводи, заросли камыша, коряжины. Всё это - естественные для него укрытия. Здесь карась чувствует себя привольно.

Любуясь окружающей природой и дыша чистым воздухом, жду, когда мои мастера приготовят прикормку и наживку и определят места, где можно устроиться для ловли рыбы.

У каждого рыбака в этом деле свой секрет. Недалеко от нас тем же делом был занят другой любитель рыбной ловли. Подойдя поближе, я узнал в нем своего бывшего соседа Сифатулло. Воистину, мир тесен! Как я потом узнал, для наживки Сифатулло использует манную кашу, добавляя немного ванилина. А у борца Хабибулло свой «рецепт» наживки: в приготовленное тесто он добавляет несколько капель валерианы и чесночной настойки, а также… вату.

- Рыба чувствительна не только к звуку, но и к запахам. А запах чесночной настойки и валерианы в воде распространяется быстро и далеко. Вата же нужна, чтобы мелкая рыба сразу не растащила наживку, а оставила ее для более больших особей, - разъясняет он со знанием дела.

Икром привез с собой «элитную» наживку – сладкую кукурузу в банках Bonduelle. По его словам, это место, где водятся караси, карпы, сазаны и белый амур, они облюбовали уже несколько месяцев назад. Здесь также хотя и нечасто, но все же попадается рыба довольно больших размеров, иногда до полуметра.

И вот, тихо расположившись с удочками у воды, мы ждем клева. Проходит время. Уже ближе к сумеркам, когда рыба начинает активно перемещаться по водоему, мы принимаемся собирать «трофеи». В основном на наживку попадается карась, хотя подкараулить эту осторожную и хитрую рыбу непросто.

Первый пошел. Икром Бобохонов дождался своего часа Фото Asia-Plus

Поклёвку карася невозможно спутать ни с какой другой. Вот мой поплавок почти незаметно ложится, и его потихоньку уводит в сторону. Расположившийся рядом со мной Хабибулло бесшумно показывает знаками, мол, подсекай. Я рванул со всей силы, но, видимо, перестарался: рыба освободилась, и мне пришлось заново насадить наживку на крючок и бросить ее чуть дальше от прежнего места.

У моих напарников дела шли лучше. Хабибулло поймал первую рыбу, довольно крупную, сантиметров 40 в длину. Настроение у борца поднялось, довольно улыбаясь, он освободил рыбину от крючка и положил в сетку-корзину.

Кстати, о корзинах. В кишлаках по берегам Кафирнигана многие местные жители ловят рыбу, пользуясь плетеными корзинами в виде воронок. Бросил такую корзину с наживкой к вечеру, а на следующий день собирай «урожай».

…Затем настает очередь Икрома. И вот в его сетке трепыхаются уже три-четыре рыбины. Наконец, повезло и мне. Аккуратно сматывая леску, я вытаскиваю рыбу на берег, стараясь не упустить ее в самый последний момент. Конечно, не те ощущения, что в детстве, но все же очень приятно...

Рыба уходит…

Вечер. Аппетит разыгрывается не только у рыбы, но и у ловцов. Установив сигнальные колокольчики и светящиеся знаки на удочки, мы устраиваемся под тополем и вытаскиваем из рюкзака свои нехитрые запасы, пригласив в свой круг еще двух рыбаков.

Хабибулло Абдуллоев Фото Asia-Plus

- Летом ходили на форель в горы Рамита. Эта рыба осторожная, и поймать ее трудно, но зато какая она вкусная! – восхищенно говорит мастер Хабибулло.

По его словам, за последние годы они побывали почти во всех «рыбных» местах страны. Их любимые точки - Кайраккумское водохранилище и его окрестности, густо заросшие берега реки Пяндж, горные реки в Рамите и Раште, пруды и озера в пригородах Душанбе.

По словам рыбаков, рыбы во многих водоемах становится все меньше и меньше.

Места нереста рыбы с каждым годом сокращаются, а рыбные хозяйства не в силах восстановить потери искусственным путем. Например, объем вылова рыбы в Кайраккумском водохранилище, по сравнению с советским периодом, уменьшился в несколько раз.

Как рассказали в Согдийском комитете охраны окружающей среды, в последние несколько лет во время ирригационного периода из Кайраккумского водохранилища резко сбрасывался огромный объем воды. В результате понизился уровень воды в мелких озерах, полностью высохли коллекторы, расположенные вдоль Сырдарьи, а в них скопилось огромное количество молодой рыбы, которая погибла.

По словам экологов, четыре редких вида рыб: сырдарьинский лжелопатонос, большой амударьинский лжелопатонос, аральский усач и жерех-усач - уже занесены в Красную книгу Таджикистана. На очереди - еще восемь других видов.

- Вот и эти пруды когда-то принадлежали колхозу, - рассказывает местный рыбак Вайсиддин. – Рыбы здесь было так много, что мы, еще детьми, ловили их с помощью сачков, любых подходящих приспособлений. Рыбы хватало всем: и жителям колхоза, и соседям, ее в машинах отправляли даже в Душанбе. После развала Союза рыбное хозяйство перешло в частные руки, но из-за дороговизны корма они не смогли продолжить работы по рыбоводству.

Разговор не получился столь веселым, как наша рыбная ловля, и вскоре мы разошлись по своим местам. Время пролетело быстро. Домой отправились ближе к полуночи, бросив всю оставшуюся прикормку в воду.

Хабибулло доволен уловом Фото Asia-Plus

- В следующий раз принесем прикормки побольше, пусть рыбки устроят себе небольшой пир, - сказал, обращаясь к нам, Хабибулло.

Мы молча согласились с ним, глядя, как в освещенном луной пруду рыбы боролись за последние частички корма, шумно плескаясь в воде.

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