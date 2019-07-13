Варзобское озеро преображается на глазах. Здесь идет строительство самого крупного водного комплекса в Центральной Азии.
На площади в 15 га будут аквапарк, контактный зоопарк, фудкорт, крытые зоны у пляжа. Какие новые развлечения появятся в стране и когда - рассказал автор проекта.
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