В рамках рабочей поездки в Дангаринский район президент Таджикистана Эмомали Рахмон ознакомился с деятельностью торгового кооператива «Чашмаи нукра» («Серебряный родник»).
Земли сада «Чашмаи нукра» были расположены в безводной местности, а в результате поддержки правительства страны и коллективного труда рабочих за последние 3-4 года эта местность превратилась в благоустроенный регион, сообщает пресс-служба главы государства.
Общая площадь земель торгового кооператива «Чашмаи нукра» составляет 1130 гектаров, из которых 402 га - сады и виноградники, остальные участки – холмы и пастбища.
Садоводы выращивают на площади 32,6 га виноград, а на остальных гектарах - лучшие сорта айвы, миндаля, вишни, абрикосов, груши, сливы, алычи, черешни и др.
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