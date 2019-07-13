В Ассоциации, выдающей штрих-коды таджикским производителям товаров, с начала этого года не спокойно. Бывшее руководство «GS1 Таджикистан» и глава Торгово-промышленной палаты республики выступают с взаимными обвинениями в рейдерском захвате и мошенничестве.

Что такое «GS1 Таджикистан»?

Ассоциация предметной нумерации «GS1 Таджикистан» была создана в 2007 году. Основная работа Ассоциации присвоение штрих-кодовой маркировки продукции товаропроизводителей нашей республики.

«GS1 Таджикистан» работает по правилам Международной ассоциации автоматической идентификации GS1 с офисом в Брюсселе.

«Так как мы зарегистрированы в Бельгии, то есть в головном офисе международной Ассоциации, то мы работаем по их правилам», - сказал «АП» экс-глава «GS1 Таджикистан» Амнун Ильяев.

Он отметил, что Международная ассоциация запатентовала свою интеллектуальную собственность, то есть штрих-кодовую маркировку в патентно-информационном центре РТ, а Таджикистан подписал Мадридскую конвенцию о защите международной интеллектуальной собственности на территории РТ.

«Члены Ассоциации платят нам ежегодные членские взносы, а мы платим такие же взносы в головной офис в Брюсселе», - подчеркнул А.Ильяев.

По его словам, специалисты «GS1 Таджикистан» прошли специальное обучение и имеют сертификаты от головного офиса.

«Штрих-код это уникальный номер, который присваивается компании и не повторяется нигде в мире. Ассоциация открывалась в свете Решения президента РТ о вступлении республики в ВТО, а практически все страны члены ВТО обязательно используют данную маркировку на товарах», - сказал он.

«GS1 Таджикистан» имеет более 300 членов, однако, по словам А.Ильяева, взносы фактически вносились только половиной из них.

Рейдерский захват?

Амнун Ильяев считает себя фактическим основателем «GS1 Таджикистан», проработав исполнительным директором этой Ассоциации до января 2019 года.

«В январе всё резко изменилось. Пришел новый председатель Торгово-промышленной палаты Таджикистана Джамшед Джумахонзода и путем давления, шантажа и угроз вынудил меня уволиться из Ассоциации. Я уволился 1 февраля 2019 года», - сказал А.Ильяев.

Новым исполнительным директором «GS1 Таджикистан» 5 февраля был назначен Шухрат Гадоев. Он тоже говорит о противоправных действиях главы ТПП.

«Правление на тот момент состояло из трех человек, все были в сборе, я написал заявление о приеме на работу и меня приняли, - говорит Ш.Гадоев. - А 14 февраля меня вызвал к себе председатель ТПП и заявил, что отныне я буду подчиняться только ему, бухгалтер будет его человек, и чтобы я в работу бухгалтерии не вмешивался. Я ему заявил, что его требования противозаконны и противоречат требованиям устава», - утверждает Ш.Гадоев.

По его словам, 20 февраля Джамшед Джумахонзода направил членам правления Ассоциации письма с требованием собраться на внеочередное заседание.

"На состоявшемся 27 февраля заседании меня уволили с должности исполнительного директора «GS1 Таджикистан», и это место занял Джамшед Джумахонзода. Делать этого он не имел права, так как внеочередное заседание правления собирает только председатель правления, - говорит Ш.Гадоев. - Когда мне председатель ТПП прислал протокол заседания Правления, я удивился еще больше. Оказывается, собрались два члена Правления, что противоречит уставу, и сначала уволили председателя Правления, которого по уставу выбирает общее собрание, и который болел и не смог защитить свои права. Затем вдвоем назначили председателя ТПП РТ председателем Правления Ассоциации, причем, так как не было кворума, глава ТПП проголосовал сам за себя, что так же противоречит требованиям устава и всем правовым нормам».

Ш.Гадоев говорит, что подал в суд на эти, по его мнению, незаконные действия главы ТПП.

«Но суд вынес очень странное решение. В иске мне было отказано на основании статей 199-203 Гражданского процессуального Кодекса. В этих статьях описываются процессуальные нормы: как оглашается решение суда, как суд удаляется на совещание, в каком помещении оглашается решение суда, однако не указывается процедура увольнения работника», - подчеркнул он.

По словам Амнуна Ильяева, в результате «рейдерского захвата» международную базу в Бельгии, где «GS1 Таджикистан» получает штрих-коды, закрыли.

«Ассоциация не может выдавать штрих-коды товаропроизводителям, а это сильно ударит по экспортному потенциалу республики. Это так же нанесет ущерб имиджу республики», - сказал он.

А.Ильяев добавил, что предупреждал Джумахонзода о последствиях его действий.

«Очевидно выводов для себя он не сделал, и получилось то, что получилось», - сказал .он

Джумахонзода говорит о мошенничестве

Джамшед Джумахонзода, в свою очередь, считает все эти обвинения необоснованными и грозит привлечением к ответственности А.Ильяева и Ш.Гадоева за клевету.

После назначения Джумахонзода главой ТПП он, по его словам, позвал к себе на беседу А.Ильяева, чтобы наладить сотрудничество, так как Палата является одним из учредителей Ассоциации.

«Мы попросили его принести учредительные документы Ассоциации, чтобы в дальнейшем сотрудничать. Однако он больше не явился. По телефону мне он заявил, что я не имею право запрашивать у него учредительные документы», - сказал «АП» глава ТПП.

По его словам, А.Ильяев заявил, что он назначен руководителем Ассоциации с головного офиса в Брюсселе, и не обязан ни перед кем отчитываться.

После этого Джумахонзода решил обратиться в Генпрокуратуру, в налоговые органы, а также в антикоррупционное ведомство, чтобы они проверили законность деятельности А.Ильяева.

Он отметил, что в ходе этих проверок был выявлен факт подделки устава правления Ассоциации со стороны А.Ильяева.

«Есть его личное признание, что он подделывал документ, объясняя это тем, что хотел подготовить новый проект устава, но забыл это указать. Хотя у него нет никакого права менять устав без согласия учредителей, одним из которых является Торгово-промышленная палата», - утверждает Джумахонзода.

Согласно уставу, продолжил он, ежегодно не менее 4 раз должны быть проведены заседания правления и не менее одного раза в год общее собрание членов Ассоциации. Однако, по его словам, с 2007 года не было проведено ни одного заседания.

Джумахонзода отметил, что члены правления, по уставу, на заседании назначают и освобождают должностных лиц и самое главное утверждают размер членских взносов.

«Ильяев вышел за рамки своих полномочий и сам определил размер членских взносов: 210 евро вступительный членский взнос и 110 евро – ежегодный взнос. Это очень большая сумма для наших компаний. Ильяев указывает, что размер платежей утвержден общим собранием членов Ассоциации, хотя этих заседаний он не проводил. А это уже мошенничество. Он в соответствии с уставом ежегодно должен был отчитываться перед членами Ассоциации, куда направляются собранные средства, чего он не делал. А моя главная задача, как председателя ТПП – защита предпринимателей», - сказал он.

Джумахонзода отметил, что было созвано внеочередное заседание правления, которое, по его словам, проигнорировал тогдашний руководитель Ассоциации Гадоев. На этом мероприятии был назначен новый исполнительный директор правления Ассоциации, а также снижены размеры членских взносов.

Джумахонзода подчеркнул, что Ильяев в течение пяти лет за счет средств Ассоциации снимал под офис квартиру для своих родственников, оплачивая ежемесячно за нее 2,5 тыс. сомони. Хотя юридическим адресом Ассоциации до сих пор указывается адрес ТПП.

"В целом, претензий очень много. Я обратился в прокуратуру района Шохмансур, которая в настоящее время занимается расследованием деятельности Ильяева. Ассоциация все эти годы работала не прозрачно, обманывала наших предпринимателей, превратив выдачу штрих-кодов в стране в семейный бизнес: все четыре человека, которые работали в Ассоциации, имели родственные отношения», - сказал Джумахонзода.

Он добавил, что поставил в известность относительно всех изменений в Таджикистане руководство Международной организации GS1, членом которой является «GS1 Таджикистан».

«Взносы – дело добровольное»

Ильяев в ответ на обвинения в мошенничестве сказал «АП», что по запросам Джумахонзода его деятельность в «GS1 Таджикистан» была неоднократно проверена соответствующими структурами, в частности Генпрокуратурой и подразделениями антикоррупционного ведомства, но ничего незаконного во время этих проверок не было выявлено.

Относительно размера членских взносов Ильяев отметил, что это добровольное дело, и размер этих взносов согласован с членами Ассоциации.

Касательно обвинения в том, что не проводились заседания правления и, соответственно, не пересматривался размер взносов, Ильяев сказал, что, по уставу, созывать и проводить эти мероприятия имеет право только председатель правления Ассоциации, которым являлся некий Сухроб Азизов.

Обвинения в превращении «GS1 Таджикистан» в «семейный бизнес» Ильяев назвал ложными, отметив, что собрал в Ассоциации людей, которые разбираются в системе штрих-кодирования.

По поводу того, что фактический офис Ассоциации находился не по юридическому адресу, он сказал, что снимали квартиру в той части города, где сотрудникам было удобнее работать, добавив, что не видит в этом ничего незаконного.

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