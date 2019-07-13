АНОНСЫ СОБЫТИЙ НА 13 ИЮЛЯ 2019 ГОДА

- Учебно-образовательная программа «T-MBA» при партнерстве с Puzzle Coworking начинает набор на курсы по Международной Программе для желающих начать и развивать собственный бизнес. Длительность курса – 1.5 месяца. Занятия будут проходить по субботам с 14:00 до 18:00 и по воскресеньям с 11:00 до 16:00. Подробности по телефону (+992) 88 881 51 15.

- В Будапеште продолжается гран-при, в котором выступят пять таджикских дзюдоистов.

- В городе Кванджу (Южная Корея) проходит чемпионат мира по водным видам спорта. Таджикистан на этих соревнованиях представят 4 спортсмена.

ДЕНЬ В ИСТОРИИ – 13 ИЮЛЯ

1993 - большая группа боевиков таджикской оппозиции, базирующаяся в Афганистане, напала на 12-ю заставу Московского пограничногоотряда (ныне застава имени 25 героев Шуроабадского погранотряда).

ДНИ РОЖДЕНИЯ – 13 ИЮЛЯ

1925 – Родилась певица, Заслуженная артистка Таджикистана Фотима Куинова.

1931 – Родился писатель Басир Расо.

1941 – Родился кинорежиссер Бако Содиков.

1960 – Родился певец Рахматулло Хошимов.

1972 – Родился композитор Равшан Баротов.

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА 13 ИЮЛя 2019 ГОДА

По Согдийской области – Переменная облачность, в долинах без осадков, в отдельных горных районах кратковременный дождь, гроза. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура: в долинах ночью 21-26 тепла, днем 37-42 тепла, в горах ночью 9-14 тепла, днем 22-27 тепла.

По Хатлонской области – Малооблачно, без осадков. Ветер восточный 2-7 м/с. Температура: в долинах ночью 22-27 тепла, днем 38-43 тепла, в предгорьях ночью 18-23 тепла, днем 33-38 тепла.

По Горно-Бадахшанской автономной области – Переменная облачность, местами кратковременный дождь. Ветер восточный 2-7 м/с. Температура: по ЗГБАО ночью 13-18 тепла, днем 27-32 тепла, по ВГБАО ночью 3-8 тепла, днем 16-21 тепла.

По районам республиканского подчинения - Переменная облачность, в долинах без осадков, в отдельных горных районах кратковременный дождь, гроза. Ветер восточный 2-7 м/с. Температура: в долинах ночью 18-23 тепла, днем 37-42 тепла, в горах ночью 12-17 тепла, днем 27-32 тепла.

По городу Душанбе - Малооблачно, без осадков. Ветер восточный 2-7 м/с. Температура: ночью 18-20 тепла, днем 39-41 тепла.

По городу Худжанд – Малооблачно, без осадков. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура: ночью 22-24 тепла, днем 39-41 тепла.

По городу Бохтар – Малооблачно, без осадков. Ветер восточный 2-7 м/с. Температура: ночью 22-24 тепла, днем 39-41 тепла.

По городу Хорог – Переменная облачность, без существенных осадков. Ветер восточный 2-7 м/с. Температура: ночью 15-17 тепла, днем 30-32 тепла.