АНОНСЫ СОБЫТИЙ НА 13 ИЮЛЯ 2019 ГОДА
- Учебно-образовательная программа «T-MBA» при партнерстве с Puzzle Coworking начинает набор на курсы по Международной Программе для желающих начать и развивать собственный бизнес. Длительность курса – 1.5 месяца. Занятия будут проходить по субботам с 14:00 до 18:00 и по воскресеньям с 11:00 до 16:00. Подробности по телефону (+992) 88 881 51 15.
- В Будапеште продолжается гран-при, в котором выступят пять таджикских дзюдоистов.
- В городе Кванджу (Южная Корея) проходит чемпионат мира по водным видам спорта. Таджикистан на этих соревнованиях представят 4 спортсмена.
ДЕНЬ В ИСТОРИИ – 13 ИЮЛЯ
1993 - большая группа боевиков таджикской оппозиции, базирующаяся в Афганистане, напала на 12-ю заставу Московского пограничногоотряда (ныне застава имени 25 героев Шуроабадского погранотряда).
ДНИ РОЖДЕНИЯ – 13 ИЮЛЯ
1925 – Родилась певица, Заслуженная артистка Таджикистана Фотима Куинова.
1931 – Родился писатель Басир Расо.
1941 – Родился кинорежиссер Бако Содиков.
1960 – Родился певец Рахматулло Хошимов.
1972 – Родился композитор Равшан Баротов.
ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА 13 ИЮЛя 2019 ГОДА
По Согдийской области – Переменная облачность, в долинах без осадков, в отдельных горных районах кратковременный дождь, гроза. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура: в долинах ночью 21-26 тепла, днем 37-42 тепла, в горах ночью 9-14 тепла, днем 22-27 тепла.
По Хатлонской области – Малооблачно, без осадков. Ветер восточный 2-7 м/с. Температура: в долинах ночью 22-27 тепла, днем 38-43 тепла, в предгорьях ночью 18-23 тепла, днем 33-38 тепла.
По Горно-Бадахшанской автономной области – Переменная облачность, местами кратковременный дождь. Ветер восточный 2-7 м/с. Температура: по ЗГБАО ночью 13-18 тепла, днем 27-32 тепла, по ВГБАО ночью 3-8 тепла, днем 16-21 тепла.
По районам республиканского подчинения - Переменная облачность, в долинах без осадков, в отдельных горных районах кратковременный дождь, гроза. Ветер восточный 2-7 м/с. Температура: в долинах ночью 18-23 тепла, днем 37-42 тепла, в горах ночью 12-17 тепла, днем 27-32 тепла.
По городу Душанбе - Малооблачно, без осадков. Ветер восточный 2-7 м/с. Температура: ночью 18-20 тепла, днем 39-41 тепла.
По городу Худжанд – Малооблачно, без осадков. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура: ночью 22-24 тепла, днем 39-41 тепла.
По городу Бохтар – Малооблачно, без осадков. Ветер восточный 2-7 м/с. Температура: ночью 22-24 тепла, днем 39-41 тепла.
По городу Хорог – Переменная облачность, без существенных осадков. Ветер восточный 2-7 м/с. Температура: ночью 15-17 тепла, днем 30-32 тепла.
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