Инфляция в потребительском секторе Таджикистана в первой половине этого года составила 3,9%.
Это на 3,1 процентный пункт выше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года: в январе-июне 2018 года инфляция составила всего 0,8%.
Уровень инфляции в июне 2019 года составил 0,4%, сообщает Национальный банк Таджикистана.
Годовая инфляция (за последние 12 месяцев), по данным регулятора, на конец июня составила 8,7%.
С начала года зафиксировано подорожание продовольственных товаров и рост тарифов на платные услуги, в то время как цены на непродовольственные товары, наоборот, снизились.
Правительство республики планирует в этом году удерживать инфляцию на уровне 7%.
В прошлом году уровень инфляции в стране составил 5,4%.
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