Московский окружной военный суд вынес приговор членам "Исламского государства" за попытку организовать крушение поезда «Сапсан» летом 2017.

Осужденные - уроженцы Таджикистана Мухамади Бобоеров, Джумахон Паймонов, Фарход Наджмуддинов, Сухрабджон Нозимов, Фархаджон Нозимов, Абдулгаффор Раупов и Амраджон Раупов - получили от 15 до 21 года колонии, передает «РИА Новости».

По данным следствия, объединившись в террористическую группу в мае 2017 года, они решили устроить катастрофу скоростного поезда, курсирующего между Москвой и Санкт-Петербургом.

Суд установил, что 13 июля осужденные установили на путях металлическую конструкцию, в которую врезался ехавший из Москвы "Сапсан". Пять вагонов было покорежено, но обошлось без жертв. В РЖД заявили, что ущерб превысил 55 миллионов рублей.

Перед заседанием подсудимые заявили, что они не виновны, просили журналистов снять их на видео и "показать всему русскому народу".

Тем не менее, из материалов дела известно, что один подсудимый полностью признал вину, еще один частично. Остальные отвергли обвинения.

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