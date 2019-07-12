С 2020 года вузы Узбекистана начнут переводить на систему самофинансирования. На самофинансирование вузы будут переводить «с учетом их финансовой устойчивости и повышенной востребованности на рынке образовательных услуг отдельных направлений образования».

Об этом говорится в указе президента о внедрении новых принципов управления в систему высшего и среднего специального образования, передает ИА "Фергана".

Министерство высшего образования, Минфин и другие министерства, в чьем ведении есть вузы до 1 сентября 2019 года должны разработать программу перевода и внести в правительство.

Учебные заведения, которые будут переходить на новую систему, смогут право самостоятельно устанавливать надбавки и другие виды поощрения работникам, материально поддерживать и поощрять одаренных студентов и студентов из социально уязвимых групп, расходовать средства на деятельность вуза, отдавать на аутсорсинг работу по содержанию и ремонту зданий, компьютерной техники и телекоммуникационных сетей и юридическую работу.

Они также смогут самостоятельно устанавливать параметры приема студентов на платно-контрактной основе, открывать новые направления и определять стоимость обучения.

Указ также освобождает до 1 января 2022 года от уплаты таможенных платежей учебную литературу, аппаратуру, расходные материалы, ввозимые для работы вузов. Зарубежные учебные заведения, работающие по совместным программам с вузами Узбекистана, освобождаются на тот же срок от уплаты налогов по доходам.

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