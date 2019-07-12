Два автомобильных механика-любителя из Узбекистана планируют наладить серийное производство Lamborghini Aventador.

Первые модели машин собираются механиками собственноручно в гараже. По словам одного из авторов этого амбициозного проекта, к ним уже поступило несколько предварительных заказов. При этом, собран только один кузов Aventador, сообщает Car.ru

Для того, чтобы завершить работы по созданию первого автомобиля, конструкторам требуется еще 40 дней.

В качестве силовой установки на моделях будут использованы отечественные двигатели. Динамические характеристики машин также будут далеки от идеала. Но, несмотря на это, преимуществом этих моделей становится цена.

Так, стоимость каждой машины составит не более 1 259 888 рублей, в то время как оригинальный спорткар обойдется покупателям в 22 048 040 рублей.

Ранее Lamborghini Aventador собирал физик из Америки, распечатавший детали на 3D-принтере. На сборку машины ушло более 1,5 лет и 1 200 000 рублей.

Конечно, по техническим данным, машины отличаются от стандартной версии спорткара. Но невзирая на это, модели получаются востребованными.

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