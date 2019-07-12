Во Дворце нации с участием президента Таджикистана Эмомали Рахмона и мэра Душанбе Рустама Эмомали состоялась презентация проекта строительства 9 новых гостиниц в городе Душанбе.

В течение двух лет в Душанбе предусмотрено строительство 9 современных гостиниц с 630 номерами для одновременного приема более тысячи человек.

«Группа щедрых предпринимателей страны выступила с инициативой достойной встречи национального праздника - 30-летия Государственной независимости Таджикистана в рамках объявления 2019-2021 годов «Годами развития села, туризма и народных ремесел» и в целях содействия развитию и процветанию города Душанбе построить в столице республики современные гостиницы на высоком уровне», - отмечает пресс-служба президента Таджикистана.

Все гостиницы, проекты которых был представлены Эмомали Рахмону, будут возведены с учетом международных отраслевых требований на уровне 3, 4 и 5 звезд.

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Возводимые многоэтажные гостиницы будут состоять из стандартных номеров, люксов, полулюксов и апартаментов, будут оснащены подземной инфраструктурой, в том числе торговыми и сервисными центрами, ресторанами, плавательными бассейнами, актовыми залами, спортивными и развлекательными центрами, медицинскими пунктами, кинотеатрами, подземными автостоянками.

Согласно данным мэрии столицы, до празднования этой исторической даты в городе Душанбе будут сданы в эксплуатацию более 3500 объектов различного назначения.

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