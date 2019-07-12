Президент Таджикистана Эмомали Рахмон 11 июля принял премьер-министра Республики Казахстан Аскара Мамина, который приехал в Душанбе с официальным визитом.

Эмомали Рахмон в начале встречи напомнил о плодотворной встрече с президентом Республики Казахстан Касым-Жомартом Токаевым в рамках Саммита совещания по сотрудничеству и мерам доверия в Азии в июне, и подчеркнул, что каждая беседа и встреча высокого уровня способствует развитию сотрудничества и дружбы двух государств, сообщает пресс-служба главы государства.

Аскар Мамин выразил благодарность главе республики за теплый и искренний прием официальной делегации Казахстана и расценил, как удачные, результаты своей официальной поездки в Таджикистан.

Стороны выразили удовлетворение ростом объема внешней торговли и отметили важность полного использования имеющихся возможностей и ресурсов, в том числе в рамках работы Межправительственной комиссии двух стран по экономическому сотрудничеству для дальнейшего улучшения показателей товарооборота.

На встрече также был рассмотрен вопрос привлечения прямых инвестиций в экономику государств, укрепления деятельности Рабочего совета и эффективного использования арены двусторонних встреч и переговоров на всех уровнях для реализации планов в этом направлении.

Эмомали Рахмон отметил, что Таджикистан готов предложить инвесторам Казахстана ряд перспективных проектов, в том числе в агропромышленных отраслях, сфере энергетики, легкой промышленности, переработки полезных ископаемых, транспорта и коммуникаций.

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Кроме этого, были рассмотрены конструктивные идеи по развитию и расширению сотрудничества в водно-энергетических сферах, топливно-энергетическом комплексе, льготному использованию железных и автомобильных дорог, морских путей Казахстана для выхода в третью страну и перевозки товаров и продукции, создания совместных предприятий по производству муки и хлебобулочной продукции.

Рахмон и Мамин обсудили также вопросы двусторонних и многосторонних отношений Таджикистана и Казахстана в региональном и международном масштабе.

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