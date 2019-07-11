В Таджикистане пора вступительных экзаменов. Школу в этом году закончили более 120 тыс. человек, и 102 тыс. из них хотят поступить - то есть практически все. Но вот в вузах и колледжах всего 70 тыс. мест для абитуриентов. Конкуренция большая.

Вместе с тем в этом году наметились изменения в предпочтениях абитуриентов.

«Специальности разбиты на пять кластеров – групп специальностей. Первый кластер «Естественные и технические науки» и второй - «Экономика и география» в прошлые годы выбирало мало людей. А в этом году, наоборот, больше», - говорит Замира Абдусаломзода, главный специалист пресс-центра Национального центра тестирования.

Самыми популярным кластером остается пятый - «Медицину, биологию и спорт» выбрала треть абитуриентов.

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