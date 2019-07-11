Евразийский банк развития, АО «Экспортная страховая компания «KazakhExport» и ГУП «Таджикская железная дорога» намерены развивать сотрудничество для реализации проектов в сфере транспортной инфраструктуры.
Стороны в целях развития стратегического партнерства подписали соглашение о взаимопонимании, сообщает пресс-служба ЕАБР.
«Стороны заинтересованы в установлении долгосрочного взаимовыгодного сотрудничества, направленного на реализацию проектов в сфере транспортной инфраструктуры в Республике Казахстан, Республике Таджикистан с использованием продукции производителей-экспортеров Республики Казахстан», - говорится в сообщении.
Отмечается, что договоренность предполагает взаимодействие в области финансирования отдельных инвестиционных проектов, а также обмен опытом и знаниями путем участия представителей в семинарах, конференциях, бизнес-форумах и других мероприятиях.
«Подписание трехстороннего соглашения новый этап для дальнейшего успешного взаимодействия. Рассчитываем, что наши усилия способствуют развитию экономик Таджикистана и Казахстана», - отметил заместитель председателя Правления ЕАБР Амангельды Исенов.
В соответствии с достигнутыми договоренностями ЕАБР будет принимать участие и оказывать содействие в проводимых ТЖД переговорах по реализации совместных средне- и долгосрочных инвестиционных проектов.
Кроме этого, банк будет рассматривать возможность финансирования проектов в рамках, действующих в ЕАБР и ТЖД процедур, и будет предоставлять информацию об инвестиционных проектах, в которых возможно участие ТЖД.
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