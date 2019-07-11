В Медицинском центре №3 накануне 6-летней Осие Шерзод сделали очередную, пятую за этот месяц, операцию.
Заведующий ожоговым отделением медцентра Тохир Зубайдов сказал, что Осии уже сделали пятую операции и ожидается, что завтра будет шестая.
«Осия чувствует себя стабильно. Хорошо пьет, кушает, и мы сделаем все необходимое, чтобы девочка скорее выздоровела», - сказал он.
Родные Осии тоже говорят, что после каждой операции Осия чувствует себя хорошо.
«Нам не разрешают видеться с Осией, потому что она в реанимации. Сейчас с ней находится ее мама, и она тоже говорит, что Осие стала намного лучше. Мы каждый молимся, чтобы наша дочка стала, как прежде, радостная», - сказала бабушки Осии Фатимы Зулфонова.
По словам врачей, все операции проходят лишь после определения состояния больной.
Осия Шерзод пострадала в результате того, что трое несовершеннолетних привязали ее к ограде и подожгли. Она получила ожоги 65% тела.
У главного виновника этого инцидента - 13-летнего подростка - выявлены психические расстройства, и он помещен в Республикан6ский центр психического здоровья детей и подростков.
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