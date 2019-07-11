Верхняя палата парламента Таджикистана сегодня поддержала поправки в закон республики «О переписи населения», согласно которым в ходе переписи населения власти страны уточнят вероисповедание граждан.

В парламенте подчеркнули, что более 90% населения страны являются мусульманами. Но, цель поправок заключается в том, чтобы количественно уточнить, сколько в Таджикистане последователей ислама, христианства и других религий, а также атеистов.

По мнению одного из авторов поправок, депутата нижней палаты парламента Таджикистана Абдухалима Гаффорова, такие данные необходимы для государственных органов, которые должны знать вероисповедание своих граждан, а также для международных организаций, которые сотрудничают с властями Таджикистана.

Такой вопрос во время переписи населения в Таджикистане будет задаваться впервые.

В большинстве государств мира во время переписи населения вопросы о вероисповедании отсутствуют либо являются необязательными. Между тем, по словам сенатора Таджикистана Зафара Файзуллозода, в 86 государств мира при проведении переписи населения власти уточняют вероисповедание граждан.

Очередная перепись населения в Таджикистане будет проведена в 2020 году.

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