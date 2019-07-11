09:19, сегодня

09:19, сегодня Автор: Аваз Юлдашев, Asia-Plus

Пример специального кабинета для проведения обряда обрезания

По всей стране для проведения обряда обрезания открыты 580 специально оборудованных медицинских кабинетов, сообщает пресс-центр Минздрава и соцзащиты населения Таджикистана.

Специальные кабинеты оснащены достаточным количеством лекарств и медицинским оборудованием для проведения обрезания.

Таджикские медики за полгода провели обряд обрезания на бесплатной основе 38 тыс. 618 мальчикам.

Согласно нормам законодательства Таджикистана с целью предотвращения инфекционных заболеваний и защиты психического здоровья детей обряд обрезания на дому народными мастерами-целителями запрещается.

Обряд должен проводиться в специальных кабинетах под руководством профессиональных врачей с использованием медицинских приборов.

Согласно закону обряд проводится с согласия родителей со дня рождения до 20 дня рождения мальчика.

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