08:29, сегодня

08:29, сегодня Автор: Аваз Юлдашев, Asia-Plus

Премьер-министр Казахстана сегодня, 11 июля, с двухдневным официальным визитом прибывает в Таджикистан.

В рамках визита Аскара Мамина примет президент Таджикистана Эмомали Рахмон, сообщили «АП» в правительстве страны.

Также состоятся переговоры правительственных делегаций во главе премьер-министров Таджикистана Кохира Расулзода и Казахстана Аскара Мамина.

По итогам визита будет подписано несколько соглашений.

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