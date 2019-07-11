С 12 по 14 июля состоится гран-при Будапешта, в котором выступят пять таджикских дзюдоистов.

На татами выйдут таджикские дзюдоисты Хайёмиддин Джабборов (весовая категория до 66 кг), Сомон Махмадбеков (73 кг), Бехруз Ходжазода (73 кг), Акмал Муродов (до 81 кг), Комроншох Устопириён (до 90 кг) и Темур Рахимов (свыше 100 кг), сообщает пресс-центр Национального комитета Таджикистана.

Всего в соревновании примут участие более 600 мастеров татами из 85 стран мира.

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