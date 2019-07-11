АНОНСЫ СОБЫТИЙ НА 11 ИЮЛЯ 2019 ГОДА
- Состоится 19-ая сессия Маджлиси милли Маджлиси Оли республики. Сенаторы рассмотрят 16 ранее одобренных нижней палатой Таджикистана законов
- В штаб-квартире СНГ в Минске состоится заседание Межгосударственного совета по противодействию коррупции.
- В Душанбе представительство ОБСЕ организует двухдневный тренинг для журналистов по этике.
- В городе Кванджу (Южная Корея) стартует чемпионат мира по водным видам спорта. Таджикистан на этих соревнованиях представят 4 спортсмена.
- В Таиланде проходит Чемпионат Азии среди юниоров по вольной, греко-римской и женской борьбе, где участвует сборная Таджикистана.
ДЕНЬ В ИСТОРИИ – 11 ИЮЛЯ
1973 – Открылся первый детский широкоэкранный кинотеатр «Орленок»
2009 – В ходе спецоперации по обезвреживанию незаконной вооруженной группировки в Тавильдаринском районе был убит бывший полевой командир ОТО, экс-министр по чрезвычайным ситуациям и гражданской обороне Мирзо Зиеев.
2018 – В Португалии завершилось празднование алмазного юбилея Ага Хана IV
ДНИ РОЖДЕНИЯ – 11 ИЮЛЯ
1911-1989 – Родился Народный гафиз Таджикистана Пир Садиров.
1942 – Родился танцовщица, Народная артистка Таджикистана Гавхар Мирджумаева.
ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА 11 ИЮЛЯ 2019 ГОДА
По Согдийской области – Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 3-8, местами усиление до 13-18 м/с. Температура: в долинах ночью 21-26 тепла, днем 36-41 тепла, в горах ночью 8-13 тепла, днем 24-29 тепла.
По Хатлонской области – Небольшая облачность, без осадков. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура: в долинах ночью 22-27 тепла, днем 38-43 тепла, в предгорьях ночью 18-23 тепла, днем 33-38 тепла.
По Горно-Бадахшанской автономной области – Переменная облачность, по ЗГБАО местами кратковременный дождь, по ВГБАО преимущественно без осадков. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура: по ЗГБАО ночью 14-19 тепла, днем 31-36 тепла, по ВГБАО ночью 4-9 тепла, днем 19-24 тепла.
По районам республиканского подчинения – Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура: в долинах ночью 19-24 тепла, днем 35-40 тепла, в горах ночью 13-18 тепла, днем 29-34 тепла.
По городу Душанбе – Малооблачно, без осадков. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура: ночью 18-20 тепла, днем 38-40 тепла
По городу Худжанд – Небольшая облачность, без осадков. Ветер восточный 3-8, временами усиление до 13-18 м/с. Температура: ночью 22-24 тепла, днем 39-41 тепла.
По городу Бохтар – Малооблачно, без осадков. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура: ночью 23-25 тепла, днем 39-41 тепла.
По городу Хорог – Переменная облачность, без существенных осадков. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура: ночью 16-18 тепла, днем 33-35 тепла.
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