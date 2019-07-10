Смех и слёзы, радость и огорчение – это самые яркие эмоции, от которых ещё не остыл Театр оперы и балета имени Айни. Неделю здесь снимали таджикский этап большого красочного шоу талантов Central Asia’s got talent. Сотни талантливых участников из самых разных городов и районов республики всех возрастов съехались в столицу, чтобы покорить сердца зрителей и жюри и попасть в финал самого популярного в мире шоу.

Для Таджикистана это первое подобное полномасштабное телевизионное шоу, съемки которого длились почти 20 часов в сутки в течение недели. Для таджикской команды организаторов – медиа-группы «Азия-Плюс» и телеканала «Сафина», для генерального партнера компании «МегаФон Таджикистан» - это было настоящим испытанием, которое они выдержали достойно.

Последние кадры сняты, демонтированы декорации, но эмоции еще долго не утихнут. Мы все в ожидании настоящего телевизионного шоу, первый сезон которого будет показан по телеканалу «Сафина» уже в сентябре.

А команда Central Asia’s got talent едет дальше, впереди у них отборы, съемки, продюсерские и судейские прослушивания в Узбекистане, Кыргызстане и Казахстане.

Central Asia’s Got Talent – это франшиза всемирно известной программы Got Talent. Got Talent - формат телевизионных шоу талантов британской компании Fremantle. Впервые телеконкурс запустили в США под названием America’s Got Talent в 2006 году. Передачи в этом формате вышли в более 70 странах.

Central Asia’s Got Talent включает несколько этапов – от кастинга и открытых прослушиваний до гранд-финала, в котором сойдутся представители четырёх центральноазиатских государств.

В финале от каждой республики будет по три участника, прошедших страновые этапы. Будут определены лучшие от каждой страны, и один главный победитель проекта. Последний получит 260 000 сомони. Лучший от своей страны получит 80 000 сомони.

В составе жюри на страновых этапах во всех четырех странах и в гранд-финале представители всех стран-участниц проекта. Это Аловуддин Абдуллаев – таджикский актёр, режиссёр документального кино, театральный деятель, юморист. Нурлан Абдуллин – казахстанский певец, телеведущий, бизнесмен. Ситора Фармонова – узбекская киноактриса, певица и комик. Гульнур Сатылганова – кыргызская певица, Народная артистка Кыргызской Республики.

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Во вторник, в последний день съемок судейских прослушиваний было жарко не только на улице. Театр оперы и балета имени Айни был переполнен и не мог вместить всех желающих, которые пришли поддержать таджикистанцев. А здесь действительно было на что посмотреть, и чему удивиться.

80-летний Всеволод Джавад-заде задал такого жару своей игрой на барабанах, что жюри просто не смогло не нажать «золотую кнопку». Это значило безоговорочное «Да» выступлению.

8-летний Эмомхусайн из Душанбе, уже популярный среди таджикистанцев тем, что может без остановки сделать 12 тысяч отжиманий, влюбил в себя не только зал, но и Ситору Фармонову. «Вместе с ним мы дважды попадём в Книгу рекордов Гиннеса», - сказала она.

Искупался в аплодисментах признания зрителей и жюри 29-летний участник из Муминабадского района Исфандиёри Хамрохон. Он доказал всем, что человек способен летать. Из-за проблем с ногами парень научился ходить на руках. Он ходит по равнинам, горам и даже по лестнице. Кроме того, он может ещё поднять груз весом 20-30 кг, привязанный к его поясу. А еще он учится в Мединституте. Зал аплодировал ему стоя, многие не сдерживали своих слез.

Перечислять всех тех, кто покорил наши сердца и сердца судей можно до бесконечности. Но кто все-таки пробьется в финал, мы узнаем только в декабре, когда во всех четырех странах, начнется прямой эфир с финального этапа.

«Они настоящие, необычные, уникальные»

Судьи не скрывали своих эмоций, радости или разочарования. Но каждый из них увезёт из Таджикистана самые неповторимые впечатления.

- Земля таджикская полна талантами. Конечно, были моменты, когда многие реально могли бы раскрыться, но не было, может, у них возможности, к тому же волновались очень. Всегда очень тяжело ожидать своего выхода, можно перегореть. Спасибо им большое, что они смогли это все выдержать, - сказал в интервью «АП» известный казахский эстрадный певец Нурлан Абдулин.

Нурлан поддержал каждого, кто не получил заветное «Да». Ведь есть следующий год, когда Central Asia’s Got Talent вновь настроит свои камеры на талантливых, и у каждого будет шанс вновь выйти на сцену.

- Мне очень понравились Мубина Каландарова и Ясмина Алидодова. Я очень рада за таджикистанцев, которые пришли и приняли участие в этом кастинге. Уверена, для многих откроется дорога в мировой шоубиз, - сказала Гульнур Сатылганова, судья из Кыргызстана.

Узбекская звезда Ситора Фармонова поддерживала многих на родном нам таджикском языке, и каждый раз этим срывала овации зала.

- Меня покорил участник по имени Чоршанбе, который прекрасно исполнил песню, - сказала Ситора. – Вообще все ваши участники искренне относятся к своим выступлениям, они настоящие, необычные, и каждый уникален по-своему.

Напомним, над запуском в Таджикистане такого масштабного телевизионного шоу Central Asia’s got talent работали – Медиа-группа «Азия-Плюс», телеканал «Сафина» и много-много волонтеров, которые валились с ног, но не отступали. И всё это красочное шоу поддержала компания «МегаФон Таджикистан».

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