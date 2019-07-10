В республике периодически проводятся ярмарки вакансий, но хорошую работу – с достойной зарплатой здесь сложно найти. К тому же чаще работодатели ищут технарей, а не юристов и управленцев, которых республика выпускает тысячами.

В Таджикистане разработали порядок возврата средств молодыми специалистами, которые обучались за счёт госбюджета, но не захотели работать по распределению комиссии в госорганах и учреждениях Таджикистана.

Уклонившихся от работы выпускников обяжут вернуть потраченные на их обучение госсредства. Что думают об этом эксперты – в материале «АП».

Отдай Родине то, что взял. Если сможешь…

Правительство страны приняло постановление «О порядке возвращения средств молодыми специалистами, получившими образование за счет госбюджета». Согласно установленным правилам, молодые специалисты, получившие образование в республике и за рубежом за счет госбюджета (на основе двустороннего договора и направления соответствующего органа) обязаны проработать по специальности в госучреждениях не менее 3 лет.

Те же лица, которые получили высшее образование за пределами страны за счёт Международной стипендии президента РТ «Дурахшандагон», обязаны проработать 5 лет по специальности в соответствующих министерствах и ведомствах.

Проигнорировавшие решение комиссии по распределению и направлению соответствующего органа без уважительных причин, должны будут вернуть бюджетные средства.

Также это относится к тем молодым специалистам, которые были уволены до окончания обязательного срока работы по причине нарушения трудового законодательства.

Студенты, исключенные из образовательных учреждений из-за нарушения дисциплины, академических задолженностей, прогулов, других неуважительных причин или отказавшиеся продолжать учебу, возвращают израсходованные средства на их подготовку и обучение за пределами страны на основе договора.

От возврата бюджетных средств освобождаются в случае: не обеспечения работой, перехода на выборные должности, продолжения учебы, нетрудоспособности, инвалидности 1, 2, 3 группы, призыва на воинскую службу, отпуска по беременности и по уходу за ребенком, а также, если выпускники круглые сироты или из семьи, оставшейся без попечения.

Размер оплачиваемых средств определяется образовательным учреждением с учетом бюджетных и договорных средств учреждения в среднем за один год на одного студента. При определении годового расхода учитывается уровень инфляции.

В порядке говорится, что подготовка молодых специалистов за счет госбюджета осуществляется для обеспечения нуждающихся предприятий, учреждений и других организаций республики в кадрах независимо от их организационной и правовой формы.

В некоторых вузах страны уже начали рассматривать постановление правительства и разрабатывать план мероприятий по его выполнению.

Между тем, по словам источника «АП» в правительстве страны, в ближайшее время будут подготовлены проекты поправок в закон «Об образовании» и Кодекс об административных правонарушениях, которые будут регулировать данный вопрос.

По проекту поправок, сначала вузы должны будут направить письменное предупреждение таким выпускникам о том, чтобы они добровольно вернули государству потраченные на их обучение деньги. «Если выпускники не будут реагировать на данное предупреждение, решением вопроса займутся правоохранительные органы», - сказал источник.

Ежегодно вузы Таджикистана выпускают около 45 тысяч специалистов (44,6 – в 2018 году). Расходы государственного бюджета на образование в 2018 году составили свыше 3826 млн. сомони.

Как найти работу для полмиллиона «дипломников»?

В Таджикистане действуют около 40 высших учебных заведений. В 2018 году численность студентов в этих вузах составила около 210 тысяч.

Самым большим вузом Таджикистана, в который ежегодно стремятся поступить тысячи абитуриентов, остается Таджикский национальный университет. На сегодняшний день общая численность студентов ТНУ составляет почти 22 000 человек, которые обучаются на 17 факультетах по 98 специальностям.

Фото Asia-Plus

В Худжандском госуниверситете обучаются свыше 17 700 студентов. Таджикский технический университет имени М. Осими насчитывает более 12 000 студентов.

В одном из старейших вузов страны – Аграрном (бывшем Сельхозе) на 10 факультетах учатся более 6 тысяч студентов. Еще один вуз-гигант - Технологический университет, здесь на 9-ти факультетах занимаются более 5200 студентов по 39 специальностям.

Куда же идет после окончания вуза вся эта армия выпускников?

По словам бывшего педагога столичного вуза Иззатулло Назирова, найти работу по специальности удается далеко не всем.

- У нас нет четкого плана спроса и предложения кадров. Например, кто может ответить, сколько нам нужно технологов, и сколько мы выпускаем специалистов по этому направлению? Есть ли данные, сколько выпускников вузов идут на работу по своим специальностям? Если не идут, то по каким причинам? Где эти цифры? Их нет. Когда-то у нас был только один университет и всего несколько институтов, и их было достаточно для обеспечения специалистами всех отраслей народного хозяйства. Мне могут возразить, что, мол, еще приезжали специалисты и из других республик. Но ведь сейчас почти все бывшие крупные заводы, фабрики, научные центры не работают, или же резко ограничили свой потенциал, а количество вузов и студентов возросло в три-четыре раза, - говорит специалист. - За последние 10 лет высшие учебные заведения Таджикистана окончили почти полмиллиона молодых специалистов. Нет у нас такого количества рабочих мест по специальностям. А там, где есть – зарплата низкая. Жить на такую зарплату три года никто не хочет и не сможет.

Также, по его словам, выпускники последних лет не получают образование по специальности в полном объеме и качественно.

- Во многих вузах страны в каждом курсе имеется до десяти, а то и более групп, - говорит Иззатулло Назиров. – Даже некоторые предметы, которые можно было бы пройти как спецкурс, превратили в отдельные специальности. Студентов много, преподаватели загружены, следить за успеваемостью каждого нет возможности. Сюда же добавим коррупцию, незаинтересованность некоторых преподавателей в том, чтобы студенты получали отметки по успеваемости по уровню знаний. В итоге многие выпускники по окончании вуза получают диплом, но не высшее образование. В результате они не могут устроиться на работу по профессии и это еще одна из причин, почему выпускники вузов не идут работать по своей специальности.

Фото Asia-Plus

О проблеме обеспечения работой выпускников-бюджетников вуза говорил в интервью «АП» и ректор Таджикского технического университета имени Осими, Хайдар Одиназода.

- К сожалению, при выделении квот не учитываются требования местного рынка. В нашем университете обучаются 185 студентов по квоте в бюджетных группах. К сожалению, по окончании учебы студенты не могут найти себе работу по своей специальности, так как те регионы, из которых они прибыли, не могут обеспечить их работой, соответствующей их специальности.

К примеру, по квоте наш университет окончила студентка из Айнинского района по специальности «Технология и оборудование производства натуральных волокон», а двое других студентов, будучи квотниками из Шугнанского и Ванчского районов, окончили университет по специальности «Тяговый состав железнодорожного транспорта (тепловозы)». Насколько известно, в Айнинском районе хлопок не перерабатывается, и в ближайшие годы эксплуатация железных дорог в ГБАО не намечается. Более того, сами Хукуматы районов не трудоустраивают тех выпускников университета, которых направляли на обучение по квоте. Они пишут, что у них в районе просто нет таких специализаций. У нас целая папка таких писем, - рассказал ректор ТТУ.

Между тем, декан факультета гидромелиорации Аграрного университета Мирасил Мирзоев утверждает, что например, специалисты в этой области востребованы:

- Но их явно не хватает. Дело в том, что многие выпускники школ сегодня выбирают такие профессии, как юрист, экономист, медик. В результате по одним специальностям у нас получается переизбыток, по другим недобор, - говорит он.

Только на учёте в агентствах труда и занятости населения Таджикистана на конец апреля 2019 года состояло более 53 тысяч граждан, ищущих работу. Это 2,3% от общей численности рабочей силы республики.

Количество наше всё…

Эксперты полагают, что указанное постановление не должно заключаться лишь в наказании тех, кто не отработал государству определённый срок.

- Это постановление имеет как положительные, так и спорные моменты, - говорит юрист Шокирджон Хакимов. - К положительным моментам можно отнести:

- создание правовых гарантий для молодых специалистов, получивших образование за счет государственного бюджета работать по специальности;

- создание благоприятных условий для уменьшения коррупционных и других субъективных отношений при приеме на работу молодых специалистов;

- обязывает образовательные учреждения заключать соответствующие договора с министерствами, ведомствами, местными властями и другими заинтересованными сторонами об условиях трудоустройства выпускников;

- регламентирует порядок работы уполномоченных органов государственной власти, связанные с трудоустройством выпускников зарубежных образовательных учреждений с учетом их интеллектуальных способностей и возможностей и т.д.

К спорным моментам, по мнению эксперта, можно отнести то, как в реальных условиях Таджикистана институты государственной власти и субъекты экономических отношений смогут обеспечить выпускников вузов достойной заработной платой, гарантировать качественные условия социально - правового характера, мотивирующие молодых специалистов работать по специальности.

- Механизм подготовки высококвалифицированных специалистов трудно признать научно - обоснованными и прагматичными. Когда приоритет дается количеству студентов, а не качеству образования, невозможно подготовить специалистов, отвечающих современным требованиям. А такие негативные явления, как местничество, кумовство, коррупция, профессиональная ревность, политизация, идеологизация и ангажированность образовательных учреждений также отрицательно влияют на эффективность осуществления данного постановления правоприменительными органами, - считает Хакимов.

Кто согласен на три года работы по $145?

- Система распределения, по которой выпускник вуза был обязан отработать 3 года там, куда его пошлют, и о котором вспомнило наше правительство, существовала при Советском Союзе, - напоминает эксперт сферы образования Исмоил Мустафоев.

- Послевузовская обязательная отработка специалистов, которые получают образование за счет госбюджета, на самом деле довольно распространенная практика в мире, - напоминает эксперт. - Подобная система существует во многих странах, например в Казахстане, России. При отсутствии послевузовской отработки, обычно, специалисты обязаны возместить расходы на образование.

По словам Мустафоева, подобным образом привлекают сегодня кадры крупные мировые компании: к примеру, агенты находят перспективных учеников на международных олимпиадах, договариваются с ними и оплачивают их учебу в престижных вузах мира, а потом состоявшиеся специалисты обязаны будут работать на эти компании определенный промежуток времени.

- Вполне возможно, что власти справятся с обеспечением работой выпускников вузов, которые обучаются за счет государственных средств, - говорит Мустафоев. - Дело в том, что вузы, по новому порядку, будут направлять своих выпускников на работу в предприятия, учреждения и организации по заключенному с ними договору. И, если последние не будут выполнять свои обязательства по договору, обязаны будут возвращать израсходованные госсредства.

Другой вопрос, насколько молодые специалисты заинтересованы работать по направлению вуза, если средняя месячная зарплата в стране составляет $145? В любом случае, хорошо это или плохо, теперь имеем такой порядок, а значит, абитуриенты и их родители отныне должны сто раз подумать, прежде чем соглашаться получить образование за счёт государства.

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