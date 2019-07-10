Спустя неделю после кончины супруги спикер верхней палаты парламента Таджикистана Махмадсаид Убайдуллоев написал пост о ней на своей странице в Facebook.

«Моя супруга, моя верная, любимая, прелестная и снисходительная супруга, жена, мой лучший друг, источник всех моих вдохновений, уверенности, спокойствие души моей покинула этот мир», - написал он.

«Мой лучший попутчик в моей сложной и тяжелой деятельности, во всех моментах моей жизни, была ласковым другом, доброй и милосердной матерью, сиянием в моём доме и опорой моих детей, которых растила и обучала вежливости и благородству, порядочности и великодушию, справедливости, целомудрию, терпению и человечности во всех случаях жизни», - написал Убайдуллаев.

Он также отметил, что «по велению Бога, жизнь человечества не вечна».

«Ее место сейчас в нашем доме пусто, но любовь и верность, забота о семье, о близких, чистота ее души останутся с нами навсегда. Мы молимся, чтобы Всевышний воздал ей место в Раю», - написал он.

Махмадсаид Убайдуллоев выразил огромную благодарность народу Таджикистана и каждому, кто выразил соболезнование по поводу несчастья его семьи. Он пожелал всем здоровья и семейного счастья.

Напомним, что Рузигул Каримова, супруга Махмадсаид Убайдуллоева, скончалась 2 июля в своем доме в Душанбе.

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