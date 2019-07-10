Президент Таджикистана Эмомали Рахмон представил в верхнюю палату парламента страны предложения по отзыву Асрора Шарифзода от должности судьи Верховного Суда республики, а в нижнюю палату - по отзыву Джамшеда Джамшедзода из состава комиссии Центра по выборам и референдумам Таджикистана в связи с переходом на другую работу.

Глава страны представил их кандидатуру на должность судей Конституционного суда Таджикистана, сообщает пресс-служба главы государства.

Как сообщил «АП» источник в Маджлиси милли Маджлиси Оли Таджикистана, сенаторы страны завтра, 11 июля, в ходе очередной сессии верхней палаты парламента республики рассмотрят предложения главы государства.

Кроме этого, постановлениями правительства республики и по согласованию с президентом Таджикистана были проведены кадровые изменения в составе командования воинских частей и подразделений Минобороны страны и представительства Таджикистана в структуре Центрального аппарата Организации Договора о коллективной безопасности, за счет квалифицированных военнослужащих, обладающих хорошими навыками и умениями руководства и владеющих иностранными языками.

Также по согласованию Эмомали Рахмон дал «добро» на замену одного из заместителей главы Согда. Заместитель главы Согдийской области Назира Гаффори уволена с занимаемой должности с формулировкой «в связи с выходом на пенсию», а на ее место Зайнура Азими. Она до нового назначения работала вице-мэром города Пенджикент.

Фото пресс-службы главы Согда

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