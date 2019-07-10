АНОНСЫ СОБЫТИЙ НА 10 ИЮЛЯ 2019 ГОДА

- В Самарканде проходит заседание Совета по туризму государств – участников СНГ.

- В Душанбе в театре оперы и балета им Айни завершается кастинг на Central Asia’s Got Talent!

- В Таиланде проходит Чемпионат Азии среди юниоров по вольной, греко-римской и женской борьбе, где участвует сборная Таджикистана.

- Во втором туре «Hero Interсontinental Cup 2019» сборная Таджикистана сыграет со сборной Сирией.

ДЕНЬ В ИСТОРИИ – 10 ИЮЛЯ

1925 - Учреждено Телеграфное агентство Советского Союза (ТАСС). Ныне – ИТАР-ТАСС.

2009 - В поселке Хаит Раштского района в эпицентре землетрясения 1949 года открыт мемориальный комплекс «Мать Хаита».

2018 - Эмомали Рахмон подписал постановление о создании Наблюдательного совета национального авиаперевозчика «Таджик Эйр».

2018 - Команда таджикских альпинистов покорила пик Карла Маркса на Памире, высота которого составляет 6 723 м, водрузив на нем флаг Таджикистана.

ДНИ РОЖДЕНИЯ – 10 ИЮЛЯ

1913-1982 – Родился государственный деятель Джаббор Расулов.

1914-1995 – Родился академик Мухаммадкул Нарзикулов.

1926-2000 – Родился Народный гафиз Таджикистана Иброгим Кобулиев.

1959 – Родился литературовед Аъзами Яздони.

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА 10 ИЮЛЯ 2019 ГОДА

По Согдийской области – Переменная облачность, в долинах без осадков, в отдельных горных районах кратковременный дождь, гроза. Ветер западный 3-8 м/с. Температура: в долинах ночью 20-25 тепла, днем 34-39 тепла, в горах ночью 9-14 тепла, днем 20-25 тепла.

По Хатлонской области – Небольшая облачность, без осадков. Ветер западный 3-8, местами усиление до 17-22 м/с, с пыльной бурей и мглой. Температура: в долинах ночью 21-26 тепла, днем 37-42 тепла, в предгорьях ночью 17-22 тепла, днем 32-37 тепла.

По Горно-Бадахшанской автономной области – Переменная облачность, по ЗГБАО местами кратковременный дождь, по ВГБВО преимущественно без осадков. Ветер западный 3-8 м/с. Температура: по ЗГБАО ночью 13-18 тепла, днем 26-31 тепла, по ВГБАО ночью 4-9 тепла, днем 13-18 тепла.

По районам республиканского подчинения – Переменная облачность, в долинах без осадков, в отдельных горных районах кратковременный дождь, гроза. Ветер западный 3-8, местами усиление до 12-17 м/с. Температура: в долинах ночью 16-21 тепла, днем 35-40 тепла, в горах ночью 11-16 тепла, днем 25-30 тепла.

По городу Душанбе – Небольшая облачность, без осадков. Ветер западный 3-8 м/с. Температура: ночью 17-19 тепла, днем 37-39 тепла.

По городу Худжанд – Небольшая облачность, без осадков. Ветер западный 3-8 м/с. Температура: ночью 22-24 тепла, днем 37-39 тепла.

По городу Бохтар – Небольшая облачность, без осадков. Ветер западный 3-8 м/с. Температура: ночью 22-24 тепла, днем 37-39 тепла.

По городу Хорог – Переменная облачность, без существенных осадков. Ветер западный 3-8 м/с. Температура: ночью 15-17 тепла, днем 29-31 тепла.