За 40 дней лета в водоемах страны уже погибли 64 человека.

По данным КЧС, среди них детей до 16 лет - 28, с 17 лет и выше - 36 человек.

В целях предотвращения несчастных случаев на водоёмах сотрудники Комитета продолжают проводить профилактические разъяснительные мероприятия в местах массового отдыха людей у воды и пляжей.

«Сотрудниками Управления КЧС по городу Душанбе и Управления КЧС по Хатлонской области на пляжах и водоёмах совместно с представителями МВД страны были организованы и проведены рейды, а также установлены запрещающие знаки, информационные стенды и розданы буклеты и брошюры», - сообщила «АП» руководитель пресс-центра КЧС Умеда Юсуфи.

К сожалению, по ее словам, граждане беспечно относятся к собственной безопасности.

«Жителям страны необходимо очень внимательно подходить к выбору места отдыха, обращать внимание на установленные информационные и предупреждающие знаки. Кроме того, нельзя оставлять детей без присмотра. Отправляясь на несанкционированный пляж, граждане ставят под угрозу свою жизнь и жизнь своих близких. При этом сейчас школьные каникулы и многие дети предоставлены сами себе. Взрослым надо быть более бдительными и проводить беседы с ними об опасности нахождения у таких водоёмов», - отметила она.

КЧС вновь обращается к населению страны с убедительной просьбой соблюдать требования безопасности на водных объектах и помнить об основных правилах безопасности на воде:

- купаться и загорать следует только на оборудованных зонах отдыха и пляжах;

- не оставляйте детей у воды без присмотра;

- если вы не умеете плавать, не следует заходить в воду выше пояса;

- находиться в воде не более 15-20 минут, при переохлаждении могут возникнуть судороги;

- нельзя нырять с мостов, даже в тех местах, где ныряли прошлым летом, так как за год мог понизиться уровень воды или было что-то брошено в воду;

- прыгать с берега в незнакомых местах категорически запрещается;

- нельзя заплывать далеко, так как можно не рассчитать своих сил, чтобы вернуться к берегу;

- опасно подныривать друг под друга, хватать за ноги, пугать, сталкивать в воду и заводить на глубину не умеющих плавать;

- если вас подхватило сильное течение, не стоит пытаться бороться с ним, надо плыть вниз по течению под углом, приближаясь к берегу.

- Запрещено купаться в состоянии алкогольного опьянения!

«Также, КЧС обращается к взрослым с убедительной просьбой провести с детьми беседы об опасности купания в необорудованных местах. Это особенно важно с наступлением летних каникул у школьников», - заявила Юсуфи.

Напоминаем, телефон службы спасения «112» или 93 880 28 19!

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