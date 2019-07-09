9 июля вступило в силу решение о конфискации имущества дочери экс-президента Узбекистана Гульнары Каримовой во Франции. Деньги от продажи трех объектов недвижимости (квартиры в Париже, виллы в районе Сен-Тропе и замка в парижском пригороде), «приобретенных незаконным путем», должны будут вернуться в узбекский бюджет. 

Речь идет о трех объектах - квартире в Париже, вилле в районе Сен-Тропе и замке в парижском пригороде, — которые были оформлены на так называемые «компании по управлению недвижимостью» (Société civile immobilière — SCI). Французское следствие установило, что эти объекты были приобретены на «коррупционные» деньги, полученные от зарубежных телекоммуникационных компаний за доступ на рынок Узбекистана, передает ИА "Фергана".

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Прокурор французской национальной финансовой прокуратуры Николя Байето сообщил, что окончательное решение по поводу французской собственности Каримовой Ташкент принял в этом году. Вопрос решился после того, как Байето вместе с судебным следователем Сержем Турнером посетили столицу Узбекистана.

«Можно было пойти путем признания судебных решений, вынесенных в Узбекистане. А можно было сделать так, чтобы узбекское государство согласилось объявить себя потерпевшим и стать гражданским истцом. Именно эту процедуру и выбрали узбекские власти», - рассказал адвокат Стефан Секкальди, представляющий интересы Узбекистана.

Все три объекта недвижимости считаются конфискованными. Поскольку, как пояснил Секкальди, «изъятые объекты недвижимости не передаются иностранному государству» в качестве возмещения, то Узбекистан получит средства от их продажи. Торги пройдут под контролем французского Агентства по возврату изъятых и конфискованных активов (AGRASC).

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Итоговая сумма, которую получит Узбекистан от властей Франции, пока неизвестна. Парижская квартира Каримовой уже была продана с аукциона нынешней весной за 14 млн евро — в два с лишним раза ниже цены покупки. Часть от конфискованных «средств Каримовой» — 2 млн евро — уйдет на компенсацию расходов следствия.

Гульнара Каримова с марта нынешнего года находится в узбекской тюрьме. 1 июля швейцарское правосудие по апелляции Грегуара Манжа, адвоката Каримовой, приостановило процедуру «возврата» Узбекистану части денег — 550 миллионов швейцарских франков. 

«Важнейшая победа в швейцарском федеральном суде. Больше не будет сотрудничества с Узбекистаном, пока эта страна не положит конец незаконному задержанию нашей клиентки", - написал Манжа в твиттере и заверил, что «на нее (оказывается) все больше и больше давления. Жизнь Каримовой в опасности».

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