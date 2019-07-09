Руководство Instagram объявило о введении новых функций соцсети, направленных на борьбу с оскорблениями и травлей в интернете.

Одним из нововведений станет механизм на основе искусственного интеллекта, который будет предупреждать пользователей перед публикацией комментария, что он может быть воспринят как оскорбительный, передает Медуза.

В компании отметили, что на этапах предварительного тестирования эта функция побуждала некоторых пользователей отменить или написать менее обидный комментарий.

Второе нововведение - функция Restrict (ограничить). Комментарии людей, которых «ограничит» пользователь, будут видны только им самим. Также они не смогут увидеть, когда пользователь находится в сети и прочел ли он личные сообщения.

По мнению руководства Instagram, эта функция будет полезна тем, кто не хочет блокировать или жаловаться на пользователей, поскольку это может обострить их отношения в реальной жизни.

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